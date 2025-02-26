ETF安心無腦買？辨識「3警訊」投資不踩雷：00878上市初也曾明顯溢價

學會辨識3警訊 交易路上不踩雷

作為一個投資工具，ETF雖然有諸多優點，是當今最受歡迎的國民投資工具，但也不是所有ETF都能隨時閉著眼無腦買、佛系投資，買了就不管、還能傻傻賺的。

事實上，如果不小心投資到地雷ETF，對你的財富計畫不只無益，可能還有害，因此在開始投資之前，你一定要懂得學會辨別哪些ETF不是理想的投資標的，避免自己陷入投資困境！以下就是3項可以用來觀察ETF是否理想的指標，若1檔ETF符合以下條件之一，建議你出手前三思而後行。

ETF本質上是基金，但對一般投資人來說，ETF更是在公開市場上交易、流通的股票，如果1檔股票沒有人願意買賣，或是買賣成交量極低，那麼就會有高度的流動性風險，也就是說，在交易時投資人就容易遇到想買買不到、想賣賣不掉的狀況，同樣的狀況也會發生在ETF上。

雖然就理論上來說，ETF發行業者，也就是投信公司必須要與證券業者合作，提供ETF必要的流動性，也就是說，當市場上ETF出現一般買賣無法媒合交易時，應該要由證券業者來「造市」，介入市場中吸收掉或是釋出籌碼，以維持市場交易順利。 Smart智富《人人都能學會靠高息ETF年年加薪全圖解》，作者：《Smart智富》真．投資研究室

但是，實際上證券商在造市方面的積極程度可能不同，如果1檔ETF交易太過冷清、流動性不佳，更有可能會遇到造市不及、交易無人接手的問題，這時不僅一般投資人不易買賣，例如可能無法即時成交、或是無法全部成交，伴隨而來的問題還有成交價格跳動幅度過大，迫使投資人若想成交的話，可能會以不理想的價格買進或是賣出。但若是交易熱絡的ETF，每天成交量成千上萬張，遇到流動性問題的可能性就低得多（詳見表1）。

因此建議投資人在挑選ETF時，要盡量排除成交量過小的標的，當1檔標的一整個交易日只有數十張、個位數張數的零星成交量，甚至是完全零成交時，投資人最好還是避開為佳。

要觀察1檔ETF交易是否熱絡，建議投資人可以利用看盤軟體，直接看ETF的日均交易量來了解ETF平時的交易情況。其次，則是可以觀察ETF「最佳5檔」的量價變化。

所謂最佳5檔，就是股票交易時，離目前成交價上下最接近的各5個買價與賣價，若是1檔股票流動性較佳，則其最佳5檔的報價會具有連續性，不會相差太大，且買進、賣出的報價會只相差1檔。

但若是流動性不佳的ETF，則最佳5檔報價通常都不具連續性，且價格落差會很明顯，此時若投資人沒注意，很可能就會成交在不理想的價位上（詳見圖1）。

在談什麼是ETF的高溢價之前，我們需要先弄清楚2個名詞：「淨值」與「市價」。

跟基金一樣，ETF會有「淨值」，也就是將這檔ETF所持有的總資產價值，再除以此發行股數，換算出來的就是代表這檔ETF每股的真實價值，這就是所謂的每股淨值，簡稱淨值。而「市價」則是ETF在市場上交易的價格，代表投資人願意為這檔ETF付出的金額。

理論上，淨值和市價應該要相等或是很接近。但現實狀況中並不總是如此，當兩者價格不一致時，就出現了「折溢價」（詳見圖2）。

當淨值大於市價時，稱為折價，也就是說你買這檔ETF是用低於淨值的打折價買的。假使1檔ETF的當日淨值為50元，但市場成交價卻只有49元時，就是折價。相反的，當淨值小於市價，則稱為溢價，也就是說你用了超出這檔ETF本身應有的價值買它。同樣以ETF當日淨值為50元來說，若是市場成交價為51元，這就代表這檔ETF處於溢價。

因為每檔ETF的價格高低不同，直接比較折溢價金額並不公允，無法看出真正折溢價的程度，因此通常都是以「折價率」或是「溢價率」，也就是價差與淨值的差距比率來觀察折溢價的程度（詳見圖3）。以前述例子為例，折價率和溢價率分別是-2%和2%。

多數時候微幅的折溢價，例如在1%之內，投資人都不用太過擔心，因為一般來說，當淨值和市價出現落差時，投信公司和證券商就能透過初級與次級市場進行低買高賣的套利，使淨值和市價貼近。

但是當1檔ETF出現高溢價時，投資人就應該小心，不應該在這個時候還買進，因為高溢價代表背後目前ETF的套利功能不佳，可能市場上的交易籌碼不足，且市場上的投資人正在一窩蜂追買這檔ETF，願意付出遠高於這檔ETF淨值的金額購買，若也跟風搶在此時買進，不僅代表你買貴了，還有可能買在高點上，等到市場恢復冷靜，後續就算淨值增加，市價也不見得能夠再回到最初高溢價時的水準（查詢ETF即時折溢價的方式，詳見圖解教學➊）。

高溢價最有名的例子，就是2020年的元大S&P石油（00642U）及元大S&P原油正2（已下市）（詳見圖4）。當時由於疫情的關係，原油價格暴跌，這2檔ETF的淨值也直落，但是許多投資人卻反而抱持著「反向思考」認為這是逢低買進的機會，希望能夠搶反彈，造成元大S&P石油出現50%以上的溢價，元大S&P原油正2更是出現300%以上的溢價，等於花400元去買只有價值100元的東西，絕對是當了冤大頭。

近年來有些ETF初上市時，由於宣傳成功、市場熱度高，吸引投資人搶買，也因此常常會出現在上市初期出現溢價問題，例如富邦越南（00885）、國泰永續高股息（00878）都在上市初期出現明顯溢價（詳見圖5）。其實就算看好後市，投資人大可不必在上市初期高溢價時期就急著買，可以等到市場熱度降溫，淨值與市價貼近後再進場也不遲。

警訊3》資產規模過小，有清算下市風險

投資人不宜買進資產規模過小的ETF，尤其是有長期投資計畫的人，無論是想要累積財富或是要長期領息的投資人。ETF規模為什麼重要？這是因為一旦ETF的資產規模過小的話，將會面臨被「清算下市」的風險，屆時投資人不是要先贖回資產，就是只能等待清算，領回ETF剩餘資產換算後的金額，無論如何，都必須要轉換標的才能重啟投資計畫。

目前ETF的下市條件，依照不同類型的ETF有不同的門檻，股票ETF與債券ETF的清算下市條件都是依照規模，股票ETF的清算下市門檻是近30個交易日，平均規模小於1億元；債券ETF則是規模小於2億元；至於期貨ETF，例如槓桿、正向，或是連結商品、指數、貨幣的ETF則是平均淨值累積跌幅較上市時達90%，或是規模小於5,000萬元，就達到清算門檻（詳見表2）。

投資人買進ETF之前，務必先了解其規模和淨值表現，若是1檔ETF的規模或淨值表現已接近清算門檻，建議投資人最好以其他相似的ETF作為替代選項，避免遇到ETF要下市清算的麻煩事（查詢ETF規模的方式，詳見圖解教學➋）。

圖解教學➊ 查詢ETF即時折溢價

如果想要一次查詢所有上市櫃ETF的即時折溢價狀況，可以利用台灣證券交易所網站。

圖解教學➋ 查詢ETF規模

各家投信每月都會公布自己發行的ETF規模數值，在投信投顧公會、MoneyDJ等網站也能查詢到ETF的規模。在此以MoneyDJ網站示範：

（本文摘自Smart智富《人人都能學會靠高息ETF年年加薪全圖解》，作者：《Smart智富》真．投資研究室）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。