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8檔上揚的台股ETF清一色都是高息型 這兩檔漲幅領先

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

受到川普重申對加拿大與墨西哥的關稅措施將如期實施，加劇市場對貿易戰升級的擔憂影響，美股持續震盪，台股也難逃跌勢，大盤25日繼續下跌279.59點，統計連續兩日共下跌444.53點，跌幅1.87%。不過，仍有抗跌逆勢上揚的台股ETF，統計原型台股ETF中共有8檔這兩天都維持正報酬，其中以00946群益科技高息成長1.36%漲幅居冠，其次則是00919群益台灣精選高息漲幅1.26%。

統計除了前兩名上漲逾1%之外，呈現上漲好表現的依序還有00932兆豐永續高息等權0.81%、00944野村趨勢動能高息0.74%、00730富邦臺灣優質高息0.71%、00934中信成長高股息0.58%、00961FT臺灣永續高息0.3%、00907永豐優息存股0.25%。進一步觀察這8檔天天正報酬的台股ETF，清一色都是高息型ETF。

群益投信表示，短線金融市場變數仍多，國際地緣政治風險與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股高息ETF就是最佳標的，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。高息股的誘因除了領息之外，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，展望後市，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，如何找到喝到AI老瓶的新酒是重點，另外低基期與具寡占優勢個股更是著墨重點。資產配置方面，高評價的科技股在關稅灰犀牛效應，強化選股不選市為重心，低基期且具寡占優勢公司是考量的重中之重，方向仍是新產品/新應用/新管理階層。

台股大跌兩天都維持正報酬的8檔台股ETF。（資料來源：CMONEY、2025/2/25）
台股大跌兩天都維持正報酬的8檔台股ETF。（資料來源：CMONEY、2025/2/25）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00946群益科技高息成長 ETF 台股

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