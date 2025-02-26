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非投等債熱 群益ETF 00953B周增3千人以上表現最佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

集保結算所2月21日公布最新一周債券ETF受益人增加757人，整體人數來到2,106,731人。統計資料顯示，101檔債券ETF中近一周受益人增加的有40檔，其中，群益優選非投等債ETF(00953B)周增加3,590人最多，奪得本周債券ETF人氣王。增加最多前十檔中，前兩檔都是非投等債，市場法人表示，聯準會放緩降息步伐，使得市場對後續降息預期明顯降溫，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益投信ETF研究團隊表示，降息循環周期，資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間的優勢，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，市場過度預期聯準會將放慢降息節奏，因此殖利率雖短期攀升，但具備校正下行空間，也讓債券的投資契機浮現，面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，布局非投等債ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

展望後市，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權的非投資等級債ETF最值留意。

最新一周受益人增加前十的債券 ETF。(資料來源：CMoney)
最新一周受益人增加前十的債券 ETF。(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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