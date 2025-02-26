00713、00878抗跌是好事？達人：ETF分3類、看大盤強弱調整配置
投資通常都在風險與利益中間拉扯，很多人愛買配息ETF，但這種標榜配息的ETF其實也是一大堆個股組成的。
通常成份股越抗跌就會越抗漲，低風險就低報酬，最好的方式還是將表現不錯的ETF分組，大略可分3組。
1、市值型就是0050、006208，跟著大盤走的適合抱長期的。
2、穩定配息型的，例如00878、00713，雖然穩定但不是都不會跌，也不是配息都不會減少。
3、波動大會衝會跌的，例00733、00881，可以衝價差的。
事實上我個人做法會看總經大盤情況隨機調整配置，大盤可能偏弱我就多一點穩定型，大盤會衝就多一點市值型或主題型。
當然情況不錯還有配一些個股做波段，其中獲利最大的來源還是波段價差，做個股還是獲利最大的。
別忘了ETF也是個股組成的。
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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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