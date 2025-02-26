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00905將隨台積電條款鬆綁「火箭起飛」？更聰明的市值型ETF即將跟上0050漲幅

聯合新聞網／ 郭耿瑞
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

日前，金管會宣布將要鬆綁「台積電條款」，以後ETF將不再會有台積電（2330）最多只能占比30%的限制。

以台股目前台積電占大盤市值逾3成的情況來看，一但限制條款解除，將會大幅加大市場上ETF加碼投資台積電的空間，不僅能更貼近所追蹤的指數績效，也有望推升台積電股價，進一步使台股大盤走揚。

上週因為美國經濟數據開出的結果不如預期，造成美股四大指數全面收黑，連帶影響本週台股開盤不再延續上週紅盤氣勢，台積電也跌破月線、力守季線。

不過台積電雖然略有跌勢，但受到烏俄將要停戰的消息影響，散裝航運、鋼鐵股都呈現漲勢；樂觀來看，烏俄停戰之後或許也可以期待美股的漲勢，此外重電、汽車、製造、航運業的股票也都走勢看好。

而00905不僅有望受惠於鬆綁台積電的條款，其成分股的組成，也剛好都涵蓋了近期飛漲的股票，例如：航運的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）；重電的華城（1519）；因3月的工具機展而飆漲的飛捷（6206）等等飆股都在00905的成分股中，顯見其優秀的選股能力，更能對其除開台積電以外的傲人績效寄予厚望。

ETF專家更表示，投資市值型ETF越是要趁著股市走跌時買進，如此能進一步壓低買進均價，得到更好的報酬與績效。

投資人可以參考三角形買入法，設定大盤跌幅趴數，跌幅到達一定的比例時按設定買入；跌幅越大加碼力道也越大，不僅可以確保手上有責購銀彈加碼，也能按照紀律投資，較不會因為心慌而胡亂拋售持股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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