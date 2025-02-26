主動型ETF少碰為妙？00905、0050…等市值型就好！專家：86％共同基金10年績效都輸給大盤

今年金管會開放主動式ETF上市，其本質不過是把由經理人獨斷操盤的共同基金拿到證交所交易而已。

先不說有86%的共同基金十年績效都輸給加權報酬指數，就算選到年化報酬率30%，由傳奇經理人彼得林區操盤的麥哲倫基金，也很難有信心可以從頭抱到尾，會因為投資人中途贖回而折損不少績效。

甚至連我自己主動價值投資選股的績效，都可以打敗50%的共同基金，還不用付經理費、保管費，這是因為經理人只能從眾買流動量大的熱門股，就算發現有投資價值但交易量少的冷門股，他們也無法下手投資。

就算選中鳳毛麟角的明星經理人，萬一哪天他跳槽難道也要跟著換ETF繳證交稅、手續費跳過去嗎？選股票還有價值投資法可以估算，選經理人根本毫無任何規則可依循。人永遠是最難捉摸的生物，要選出優秀的基金經理人，遠比選出優秀的公司難上加難。商業模式健全的公司就算遇到平庸的總經理，還是可以經營得有聲有色，但是主動式ETF一但失去優秀的經理人績效只會江河日下，更別提三不五時還會傳出基金經理人手腳不乾淨新聞。

某投信經理人傳炒股遭調查 勞金局：未涉勞動基金帳戶

基於以上理由，我認為主動式ETF還是少碰為妙，選擇投資既有的被動市值型ETF（0050、006208、00692、00850、00905、00916、00926、00924）就足夠了。

◎本文內容已獲 投資者日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。