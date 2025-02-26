00929至今配息2.57元...只是左手換右手？阿愷：現在股價也有漲、增幅慢不代表沒有

＊原文發文時間為2月15日

從長期的角度來看，配息也是一種資本回報方式，可以將收到的股息再投資，通過復利效應來增長資產。

因此，儘管配息的短期效果看似「左手換右手」，但長期來看，這樣的資本回報仍然有助於資產增值。

所以，「左手換右手」的說法其實反映了股息分配對於短期資本的影響，但並不代表配息本身沒有價值。

00929掛牌15元至今也配了2.57元，如今股價扣掉配息有剩12.53嗎？頂多投報率沒市值型那麼好看而已，ETF股價最終還是會跟著淨值走。

前幾天有投資小白問我說能不能單筆all in我是覺得分批進場，金字塔買法比較適合。

不然像是2020那年台股跌了30%反而一堆人開始動搖了，要在下跌30%、40%這種恐慌時進場本來就是反人性的。

記得2020那年台股ETF沒那麼熱的時候大家都金融股居多，玉山跌停20元那時候還有人說要等第二根跌停，如今股價也來到28元了，所以做好資金配置也是相對重要。

像是我也沒有全部資金都all in還是有一百多萬避險，雖然銀行活存大概一個月一千塊，不過不無小補。

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