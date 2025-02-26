月薪3、4萬…今年2個月存股金額40萬！存股哥：14張00878、2張00919、2張00929

正職月薪3-4萬的小資族我本人，1-2月共買14張00878、2張00919、2張00929，總金額$396,760，這個數字對過去的我來說根本就是天方夜譚，但永遠不要對自己說「不可能」，你覺得可能那一切就會變成可能。

買入資金主要來源為薪水、股息全數再投入、質押借貸、賣黃金資產轉換、斜槓自媒體，加上節流部分拼拼湊湊也湊了1-2萬，對帳單我都有貼在限動了，或是到時看我的股息通知書，張數都在上面保證真實。

目前我的總市值845萬，也多虧近期高股息ETF轉強所賜，在操作質押上更有空間也更有彈性，當然手上的黃金更是最強大的靠山，讓我更無後顧之憂。

不斷買進、持續累積張數的策略讓我克服一次又一次的股災、回檔，當然我的總市值、股息也不斷往上突破自己的紀錄，今年股息總值60萬以上沒什麼問題。

回頭看去年下半數次單日跌點超過千點的那段時間，現在看好像也沒那麼嚴重了，雖然手上的高股息距離去年的最高價都還有段距離，但我相信總有一天會回到這個高點的。

與其抱怨股息配得少、股價一直跌，倒不如好好專心在自己該做的事情上，想辦法增加張數還比較實際，高股息不好的那段時期我也沒有抱怨，一句都沒有，而且還一直買大家不看好的929，現在帳面也只賠不到5%，張數從20多張拉到現在43張。

強者不會抱怨環境，他們只會想辦法解決問題，因為抱怨也不會讓你的資產跟股息變多，專注在當下，努力工作賺錢爭取加薪，然後把股息再投入都比抱怨強上千百萬倍。

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