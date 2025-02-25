活水源源不絕！兩檔台股ETF新兵募集逾百億元 兩檔主動式ETF現蹤

農曆年後新一波台股資金潮再起，據了解，首度加入ETF戰局保德信投信、睽違兩年最新力作的富邦投信傳ETF募集佳績，截至2月25日，保德信市值動能50（009803）及富邦旗艦50（009802）兩檔台股ETF累計募集金額已經超過120億元。在兩檔新兵報到、3月還有兩檔台股新品預備募集、尚有四檔台股ETF正送件申請募集中，預料台股活水將源源不斷。

根據各投信官網資料，富邦旗艦50追蹤台灣旗艦動能50指數，前十大成分股有聯發科（2454）、富邦金（2881）、台達電（2308）、華碩（2357）、國泰金（2882）、長榮（2603）、玉山金（2884）、日月光投控（3711）、嘉澤（3533）以及統一（1216）；保德信市值動能50追蹤的特選FactSet臺灣市值動能50指數前十大則為台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科、富邦金、台達電、國泰金、智邦（2345）、廣達（2382）、長榮航（2618）、致茂（2360）。

兩檔ETF主要持股都與臺灣50指數重疊度高，聯發科、富邦金、台達電、國泰金等是共同持有的主要成分股，也就是說，資金買盤集中在權值股上，有機會提供台股下檔支撐以及助力。

保德信市值動能50擬在3月13日掛牌、富邦台灣旗艦動能50募集至2月26日，擬在3月19日掛牌。此外，3月還有投資台股市場的統一優選低波多重資產基金、聯邦台灣精彩50ETF（009804）兩檔新品展開募集，將持續有資金挹注到台股市場中。

至於萬眾矚目的台股主動式ETF也已經見到野村臺灣智慧優選主動式ETF、統一台股增長主動式ETF兩檔正式送件中、被動式ETF也有富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF、華南永昌台灣優選50 ETF，預料台股資金活水將一波接著一波。

展望台股後市，富邦投信認為，短線的經濟數據震盪不影響進入AI時代的腳步，如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言，AI發展卓越的基礎建設仍至為關鍵，台股企業扮演著全球AI硬體與應用發展及相關供應鏈的要角，在這波大趨勢下絕對無法缺席，但隨著大盤指數攀高，以及經濟成長數字將因基期墊高而出現雖仍成長但增幅放緩的狀況，2025年股市呈現震盪走勢在所難免。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。