快訊

經典賽／「讓大家擔心了」驚險收下門票！曾豪駒談再帶2026正賽…語帶保留

整理包／狂賀中華隊挺進經典賽！「4大超商限時優惠」咖啡、熱狗、麵包讓球迷吃喝滿足

Nvidia財報將至！散戶狂砸逾1800億買股 賭AI天之驕子逆轉勝

活水源源不絕！兩檔台股ETF新兵募集逾百億元 兩檔主動式ETF現蹤

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

農曆年後新一波台股資金潮再起，據了解，首度加入ETF戰局保德信投信、睽違兩年最新力作的富邦投信傳ETF募集佳績，截至2月25日，保德信市值動能50（009803）及富邦旗艦50（009802）兩檔台股ETF累計募集金額已經超過120億元。在兩檔新兵報到、3月還有兩檔台股新品預備募集、尚有四檔台股ETF正送件申請募集中，預料台股活水將源源不斷。

根據各投信官網資料，富邦旗艦50追蹤台灣旗艦動能50指數，前十大成分股有聯發科（2454）、富邦金（2881）、台達電（2308）、華碩（2357）、國泰金（2882）、長榮（2603）、玉山金（2884）、日月光投控（3711）、嘉澤（3533）以及統一（1216）；保德信市值動能50追蹤的特選FactSet臺灣市值動能50指數前十大則為台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科、富邦金、台達電、國泰金、智邦（2345）、廣達（2382）、長榮航（2618）、致茂（2360）。

兩檔ETF主要持股都與臺灣50指數重疊度高，聯發科、富邦金、台達電、國泰金等是共同持有的主要成分股，也就是說，資金買盤集中在權值股上，有機會提供台股下檔支撐以及助力。

保德信市值動能50擬在3月13日掛牌、富邦台灣旗艦動能50募集至2月26日，擬在3月19日掛牌。此外，3月還有投資台股市場的統一優選低波多重資產基金、聯邦台灣精彩50ETF（009804）兩檔新品展開募集，將持續有資金挹注到台股市場中。

至於萬眾矚目的台股主動式ETF也已經見到野村臺灣智慧優選主動式ETF、統一台股增長主動式ETF兩檔正式送件中、被動式ETF也有富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF、華南永昌台灣優選50 ETF，預料台股資金活水將一波接著一波。

展望台股後市，富邦投信認為，短線的經濟數據震盪不影響進入AI時代的腳步，如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言，AI發展卓越的基礎建設仍至為關鍵，台股企業扮演著全球AI硬體與應用發展及相關供應鏈的要角，在這波大趨勢下絕對無法缺席，但隨著大盤指數攀高，以及經濟成長數字將因基期墊高而出現雖仍成長但增幅放緩的狀況，2025年股市呈現震盪走勢在所難免。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 富邦金

延伸閱讀

熱錢出走股匯雙挫 新台幣貶8.5分收32.795元

台股收23,285點下跌279點 台積電收1,055元跌20元

國人買ETF獨鍾台股 他分析美國全世界最強「何不買S&P500就好？」

台股外資殺盤 國家隊救援…法人：有機會先震後彈

相關新聞

美股短線震盪現買點 大市值ETF成布局首選

標普500指數19日創下新高後，21日因最新出爐的經濟數據轉而大跌1.73%。主要由於密西根大學2月消費者信心指數進一步...

選009802更會漲能打敗0050？小童「不業配」說實話：其實沒什麼好比

討論度也非常高的009802。它有機會打敗0050成為新一代的國民ETF嗎？

0050、00895、00882、00682U、鋼鐵股將因川普關稅戰上漲？小童分析「進場時機」

隨著美國總統川普不斷寄出關稅的重拳，現階段的投資重點該怎麼分析？在關稅戰的情況之下，哪些ETF會是重點觀察名單？

「0050降價又分割」該換股了？網勸等等 預言：006208會跟進

元大投信旗下的0050在18日報告其資產規模達到4656億元，朝著5000億元的目標邁進。為了降低投資人入手門檻，元大投信於1月23日大幅調降0050的費用率，並啟動分割計畫。PTT網友熱議，投資市值型ETF該選0050或006208。有人預言，「006208一定會跟進分隔」，所以投資人其實不要忙著更換標的。

國人買ETF獨鍾台股 他分析美國全世界最強「何不買S&P500就好？」

ETF投資正夯，其追蹤的股票市場指數也可以選擇特定的區域，例如台灣、美國、中國、印度、日本等，…

股神巴菲特加碼日本五大商社 這檔 ETF 逆勢大漲漲幅居冠

「股神」巴菲特說還要繼續敲進，日本五大商社股價應聲飆漲，台股多檔海外ETF也同受激勵，00955中信日本商社25日開高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。