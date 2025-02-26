市值型ETF 受益人最多

雖然台股高股息ETF近年是人氣最旺的投資商品，但今年已略有轉變，集保中心公布最新資料顯示，66檔台股ETF受益人周增3,553人，今年來增加191,212人，總人數來到10,417,048人，連續三周創下歷史新高；其中市值型ETF分占一、二名。

群益投信指出，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

富邦投信表示，2023年高股息ETF領息又賺價差，2024年市值型以含積量高者為王，而2025年值得投資人重新思考投資策略，在連續兩年大漲之後，尤其是完全仰賴以台積電（2330）、鴻海為主的超大型股推升股價之後；2025年除了台積電，投資人還需要能掌握輪動行情的動能型市值ETF，才能不漏接2025的大型強勢股。

保德信投資長李孟霞分析，市值型ETF持續獲得投資人青睞，選股因子也更細緻，不僅要投資市值大的標竿企業，更多創新的選股因子，如市值成長性的篩選、個股品質的評量，或是透過前瞻指標選出高成長性企業等，提升ETF的成長潛力與市場競爭力；新一代ETF多配有收益平準金機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。