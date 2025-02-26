四檔海外商品ETF 零股爆天量

科技股面臨多重挑戰，包含經濟放緩擔憂、川普關稅政策紛擾、幣圈最大竊案等，引發科技股出現一波修正，然小資族看好未來趨勢發展，逢低進場撿便宜，四檔海外科技ETF盤中零股爆天量。

據統計，統一FANG+（00757）的110.52萬股、國泰數位支付服務68.09萬股、第一金太空衛星41.23萬股、中信NASDAQ的36.49萬股，均寫下掛牌以來最佳表現，其中，統一FANG+盤中零股交易連續兩日超過百萬股，昨（25）日總成交股數衝上全市場第八大，在ETF中排名第四。

統一FANG+經理人林良一表示，DeepSeek加速AI朝軟體應用發展，對科技巨頭來說是如虎添翼，他們具備龐大的基礎客群，可以利用現有產品線結合AI功能，提升產品附加價值，並拓寬企業營運護城河。而AI應用需要海量數據運算及儲存，也有利雲端服務產業獲利，目前該產業皆由科技巨頭壟斷，使科技巨頭持續為AI發展的主要受惠者。

雖然近期受到關稅政策影響，AI硬體類股短線較為震盪，但AI晶片仍供不應求，產業長線成長趨勢不變。而AI應用需要載體，若要將AI功能與消費性電子產品結合，需要進行硬體升級，有利半導體需求保持強勁。AI應用落地也有望帶動消費性電子產業，使相關類股受惠。

此外，加密貨幣交易所Bybit上周五遭北韓駭客竊取大量以太幣等加密貨幣，市值高達近15億美元（約491億元新台幣），堪稱加密貨幣問世以來，規模最大的竊盜案，引發市場對於加密資產的安全疑慮，比特幣及以太幣等聞訊恐慌下跌。

國泰數位支付服務經理人楊庭杰表示，目前市場擔心駭客竊取的15億美元等值以太幣，日後將在市場上引起賣壓，但目前能夠胃納如此大量交易的交易所已留意交易異常情況，因此該部分風險可控。

值得注意的是，以太幣被竊事件，也凸顯交易所的風險仍然存在，投資人若將資產放置在交易所，將承擔失竊風險，若透過現貨ETF或相關產業鏈ETF投資，跌幅較小，舉例來說，比特幣價格自1月30日衝破10.5萬美元後，至今回檔約15%，同期間國泰數位支付服務所追蹤的指數則回檔僅約11%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。