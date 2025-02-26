高息ETF帶勁 逆勢突圍

美股持續震盪，台股昨（25）日月線失守，盤面上高股息ETF逆勢突圍，在股息的保護下，計有十檔高息ETF連續兩天收平盤之上，如群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息等，富邦臺灣優質高息更連續兩天收盤創新高。

加權指數連續兩日共下跌444點，跌幅1.8%，連續兩天漲的ETF有群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、富邦特選高股息30、中信成長高股息、群益科技高息成長、兆豐永續高息等權、永豐優息存股、野村趨勢動能高息、富邦臺灣優質高息、FT臺灣永續高息等，占整體高息ETF超過四成。

10檔高息ETF連二紅 圖／經濟日報提供

進一步來看，IC設計龍頭聯發科上漲5元或0.3%，收上1,550元的收盤新高價，便是推動高股息ETF逆勢表現的功臣之一，包含群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、富邦特選高股息30、中信成長高股息、群益科技高息成長、富邦臺灣優質高息等的第一大持股都是聯發科，且群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、群益科技高息成長及富邦臺灣優質高息持有權重也有一成以上。

今年以來加權指數報酬率降至1.1%，上述十檔高股息ETF不僅全數贏過大盤，且平均漲幅達4.9%，又以富邦臺灣優質高息的6.4%最佳，25日收上24.03元，連續兩天改寫自2018年2月掛牌以來新高。

群益投信表示，短線金融市場變數仍多，國際地緣政治風險與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，現階段金融環境易受眾多因素影響表現，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，逢拉回建議可採取逢低布局。

富邦投信指出，台股整體基本面健全，全體上市公司1月的總營收來到3.5兆台幣，相較去年同期成長7.52%，企業營收動能強勁，雖然第1季為電子業的消費淡季，但在AI應用及高效能運算等持續擴展，有助延續接單需求，未來台股持續看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。