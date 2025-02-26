高息ETF帶勁 逆勢突圍

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美股持續震盪，台股25日月線失守，盤面上高股息ETF逆勢突圍。圖／AI生成
美股持續震盪，台股25日月線失守，盤面上高股息ETF逆勢突圍。圖／AI生成

美股持續震盪，台股昨（25）日月線失守，盤面上高股息ETF逆勢突圍，在股息的保護下，計有十檔高息ETF連續兩天收平盤之上，如群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息等，富邦臺灣優質高息更連續兩天收盤創新高。

加權指數連續兩日共下跌444點，跌幅1.8%，連續兩天漲的ETF有群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、富邦特選高股息30、中信成長高股息、群益科技高息成長、兆豐永續高息等權、永豐優息存股、野村趨勢動能高息、富邦臺灣優質高息、FT臺灣永續高息等，占整體高息ETF超過四成。

10檔高息ETF連二紅 圖／經濟日報提供
10檔高息ETF連二紅 圖／經濟日報提供

進一步來看，IC設計龍頭聯發科上漲5元或0.3%，收上1,550元的收盤新高價，便是推動高股息ETF逆勢表現的功臣之一，包含群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、富邦特選高股息30、中信成長高股息、群益科技高息成長、富邦臺灣優質高息等的第一大持股都是聯發科，且群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、群益科技高息成長及富邦臺灣優質高息持有權重也有一成以上。

今年以來加權指數報酬率降至1.1%，上述十檔高股息ETF不僅全數贏過大盤，且平均漲幅達4.9%，又以富邦臺灣優質高息的6.4%最佳，25日收上24.03元，連續兩天改寫自2018年2月掛牌以來新高。

群益投信表示，短線金融市場變數仍多，國際地緣政治風險與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，現階段金融環境易受眾多因素影響表現，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，逢拉回建議可採取逢低布局。

富邦投信指出，台股整體基本面健全，全體上市公司1月的總營收來到3.5兆台幣，相較去年同期成長7.52%，企業營收動能強勁，雖然第1季為電子業的消費淡季，但在AI應用及高效能運算等持續擴展，有助延續接單需求，未來台股持續看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股收23,285點下跌279點 台積電收1,055元跌20元

00944波動比大多數高股息ETF都還要低！股添樂：也沒有配息縮水毛病

台股外資殺盤 國家隊救援…法人：有機會先震後彈

台股ETF分割 再添一檔

相關新聞

高息ETF帶勁 逆勢突圍

美股持續震盪，台股昨（25）日月線失守，盤面上高股息ETF逆勢突圍，在股息的保護下，計有十檔高息ETF連續兩天收平盤之上...

四檔海外商品ETF 零股爆天量

科技股面臨多重挑戰，包含經濟放緩擔憂、川普關稅政策紛擾、幣圈最大竊案等，引發科技股出現一波修正，然小資族看好未來趨勢發展...

市值型ETF 受益人最多

雖然台股高股息ETF近年是人氣最旺的投資商品，但今年已略有轉變，集保中心公布最新資料顯示，66檔台股ETF受益人周增3,...

日商社ETF 躍盤面亮點

受川普關稅政策影響，亞股昨（25）日普遍持續拉回，日股也難逃池魚之殃，但日本五大商社受惠「股神」巴菲特加持股價逆勢大漲，...

美股短線震盪現買點 大市值ETF成布局首選

標普500指數19日創下新高後，21日因最新出爐的經濟數據轉而大跌1.73%。主要由於密西根大學2月消費者信心指數進一步...

選009802更會漲能打敗0050？小童「不業配」說實話：其實沒什麼好比

討論度也非常高的009802。它有機會打敗0050成為新一代的國民ETF嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。