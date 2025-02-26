日商社ETF 躍盤面亮點

受川普關稅政策影響，亞股昨（25）日普遍持續拉回，日股也難逃池魚之殃，但日本五大商社受惠「股神」巴菲特加持股價逆勢大漲，連帶讓日本相關ETF相對抗跌，以日本商社為主要成分股的ETF甚至收紅，成為盤面亮點。法人建議，投資人可參考股神策略將日本商社納入資產配置一環。

外電報導，巴菲特透過旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）發表年度股東信，重申股市投資仍以美國為重，但有意增持日本五大商社股份，凸顯其對日本經濟後市仍看好。昨天日本股市開盤後，五大商社股價應聲大漲，三菱商事盤中飆升逾8%、丸紅上漲7%，其他三大商社漲幅也介於3.5%至6.4%之間，顯示市場對巴菲特眼光的高度認可。

目前台股共有八檔日本相關ETF，以昨天收盤價來看，昨天共有四檔股價收紅，以中信日本商社ETF（00955）漲幅5.12%最強，其次為中信日經高股息的1.51%，再來是富邦日本1.07%，以及復華日本龍頭0.68%。

中國信託投信表示，日本商社憑藉其多角化經營模式，事業版圖涵蓋石油、天然氣、航運、鋼鐵、魚類養殖到電子商務等領域，展現強大的抗風險能力。而美國上周公布2月服務業PMI初值為49.7，不僅遠不如市場預期，更一舉降至榮枯線下方，也是2023年1月以來首次見萎縮，且消費者信心指數也大幅下滑，反映川普政府開支削減和關稅政策帶來高度不確定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。