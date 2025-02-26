日商社ETF 躍盤面亮點

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

受川普關稅政策影響，亞股昨（25）日普遍持續拉回，日股也難逃池魚之殃，但日本五大商社受惠「股神」巴菲特加持股價逆勢大漲，連帶讓日本相關ETF相對抗跌，以日本商社為主要成分股的ETF甚至收紅，成為盤面亮點。法人建議，投資人可參考股神策略將日本商社納入資產配置一環。

外電報導，巴菲特透過旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）發表年度股東信，重申股市投資仍以美國為重，但有意增持日本五大商社股份，凸顯其對日本經濟後市仍看好。昨天日本股市開盤後，五大商社股價應聲大漲，三菱商事盤中飆升逾8%、丸紅上漲7%，其他三大商社漲幅也介於3.5%至6.4%之間，顯示市場對巴菲特眼光的高度認可。

目前台股共有八檔日本相關ETF，以昨天收盤價來看，昨天共有四檔股價收紅，以中信日本商社ETF（00955）漲幅5.12%最強，其次為中信日經高股息的1.51%，再來是富邦日本1.07%，以及復華日本龍頭0.68%。

中國信託投信表示，日本商社憑藉其多角化經營模式，事業版圖涵蓋石油、天然氣、航運、鋼鐵、魚類養殖到電子商務等領域，展現強大的抗風險能力。而美國上周公布2月服務業PMI初值為49.7，不僅遠不如市場預期，更一舉降至榮枯線下方，也是2023年1月以來首次見萎縮，且消費者信心指數也大幅下滑，反映川普政府開支削減和關稅政策帶來高度不確定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

巴菲特股東信沒提一件事 專家解讀：恐在等美股崩跌「迎接熊市」

國人買ETF獨鍾台股 他分析美國全世界最強「何不買S&P500就好？」

巴菲特現金部位飆到驚人的3342億美元！狄驤「創歷史新高」：連九季逢高賣股

00878、00713、00919、0056、00929…第一季領息14萬！存股哥：主流的沒降息很多

相關新聞

高息ETF帶勁 逆勢突圍

美股持續震盪，台股昨（25）日月線失守，盤面上高股息ETF逆勢突圍，在股息的保護下，計有十檔高息ETF連續兩天收平盤之上...

四檔海外商品ETF 零股爆天量

科技股面臨多重挑戰，包含經濟放緩擔憂、川普關稅政策紛擾、幣圈最大竊案等，引發科技股出現一波修正，然小資族看好未來趨勢發展...

市值型ETF 受益人最多

雖然台股高股息ETF近年是人氣最旺的投資商品，但今年已略有轉變，集保中心公布最新資料顯示，66檔台股ETF受益人周增3,...

日商社ETF 躍盤面亮點

受川普關稅政策影響，亞股昨（25）日普遍持續拉回，日股也難逃池魚之殃，但日本五大商社受惠「股神」巴菲特加持股價逆勢大漲，...

美股短線震盪現買點 大市值ETF成布局首選

標普500指數19日創下新高後，21日因最新出爐的經濟數據轉而大跌1.73%。主要由於密西根大學2月消費者信心指數進一步...

選009802更會漲能打敗0050？小童「不業配」說實話：其實沒什麼好比

討論度也非常高的009802。它有機會打敗0050成為新一代的國民ETF嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。