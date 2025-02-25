無懼市場波動 三檔全球股票ETF連四個月收紅

元大投信旗下的0050在18日報告其資產規模達到4656億元，朝著5000億元的目標邁進。為了降低投資人入手門檻，元大投信於1月23日大幅調降0050的費用率，並啟動分割計畫。PTT網友熱議，投資市值型ETF該選0050或006208。有人預言，「006208一定會跟進分隔」，所以投資人其實不要忙著更換標的。

2025-02-25 12:25