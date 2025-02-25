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無懼市場波動 三檔全球股票ETF連四個月收紅

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
近四月全球股票型ETF收紅表現。經濟日報／製表
近四月全球股票型ETF收紅表現。經濟日報／製表

反應美股大跌，25日台股開低走低，終場大跌279點。回顧台股春節封關期間，美國總統川普祭出關稅2.0，全球市場也跟著餘波盪漾，統計全球股票型ETF近一個月表現，股價含息總報酬繳出正報酬的有26檔。

進一步將時間拉回這波市場開始修正的去年11月，可發現從去年11月到今年2月，市場震盪劇烈的這四個月期間，每個月都收紅的全球股票型ETF僅有3檔，分別是國泰網路資安（00875）、凱基全球菁英55（00926）、國泰全球品牌50（00916）。

法人表示，美國總統川普上任以來，祭出多項關稅與財政政策，牽動市場情緒波動，加上近期通膨數據開出仍火燙，導致市場預期美國聯準會降息腳步將放緩。然而去年第四季美國企業獲利財報透露出，美國景氣依舊具備成長力道，只是在資金反應市場情緒快速輪動下，投資布局與其押寶下一個月市場主流，全產業型的ETF相較更有機會掌握產業輪動的投資機會。

以凱基全球菁英55（00926）來說，全方位布局11大產業，並搭配產業強弱勢動能加減碼機制，當產業表現強勢時順勢加碼，反之當產業表現弱勢時就順勢減碼，例如當AI相關族群強勢表態時提高權重，當產業表現疲弱時也會反向減碼，順應時勢操作，放大投資效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國聯準會

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