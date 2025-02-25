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美股短線震盪現買點 大市值ETF成布局首選

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
美股指數ETF概況。資料來源：CMoney
美股指數ETF概況。資料來源：CMoney

S&P 500指數上周三創下新高後，上周五因最新出爐的經濟數據轉而大跌1.73%。主要由於密西根大學2月消費者信心指數進一步惡化，從71.1降至64.7，遠低於市場的預期；以及消費者對未來一年的通膨預期，從1月前值3.3%躍升至4.3%，為2023年11月以來最高。

短線美股震盪大，專業人士指出反而是逢低布局的機會。首先，美國大型企業盈利數據表現強勁，標普道瓊指數公司預估今明兩年EPS季度年增率(YoY)平均約15%，每季皆超過10%，今年第3季來到高點，年增率超過18%，相較去年及前年有明顯提升。

其次，市場雖然擔心通膨升溫，但聯準會一月份會議紀要首次提出關於減緩縮表進度的可能性，給予市場減緩資金壓力的預期。最後，川普的一系列政策利好多個產業，尤其是企業減稅、提高關稅等直接提升本土企業競爭力，盈利提升有望直接反映在EPS表現上，政策受惠產業涵蓋金融、科技、工業、醫療、製造及傳統能源等，各產業多有表現機會。

專業人士表示，雖然短線震盪是逢低布局機會，但川普造成的地緣政治風險仍需留意，需要盡量避免單一產業的集中風險，美股大市值ETF會是比較好的投資標的。目前在台灣追蹤美國大盤的台灣ETF中，有3檔追蹤美國500大市值企業，其中永豐美國500大（00858），兼具配息機制，今年以來及近一月報酬率排名三檔中第一，並且在1月份受益人增幅更是高達45%，買氣很旺。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

永豐美國500大（00858）

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