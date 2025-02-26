新手想買高股息＋市值型 一票人一面倒勸：全買0050、006208就夠

不同投資方式適合的群眾不同，有新鮮人工作數年後，打算利用已存資金投入股市，目前正考慮高股息及市值型ETF的投資比重，鎖定標的包括0050、006208、00919、00878、0056等，不過其他人卻建議他全數投資市值型ETF，直言「高股息就是騙韭菜的」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他出社會打滾幾年後，終於存到一筆資金，也開始思考如何讓這筆錢發揮最大效益。然而，作為股市小白，在正式投入市場前，先做了一些功課，參考各種投資工具。身邊的同事曾推薦透過「質押+槓桿」的方式加速資金翻倍，但考量到自身風險承受度，目前還不敢嘗試激進策略，因此決定採取較為保守的投資方式。

該網友目前的投資策略主要是將資金投入市值型ETF與高股息ETF。他考慮三種方始，第一，投入0050、006208；第二，投入高股息ETF 00919、00878、0056，再將配息購入市值型ETF；第三，高股息ETF及市值型ETF投資比重三比七。

原PO除了台股ETF，也計劃搭配定期定額投資美股ETF，標的包括 VTI、QQQ、SPY 和 VOO。在這些ETF中，科技股的佔比由高到低依序為 QQQ > SPY = VOO > VTI，希望透過這樣的配置，可以分散投資風險，同時參與美股市場的成長機會，特別是在科技股仍具有未來發展潛力的情況下，這樣的佈局能夠兼顧穩健與增值的平衡。

其他人留言建議「All in 00713，然後質押出來買00757，這樣資本利得跟股息都能賺，兩邊通吃」、「你現在有需要現金流嗎？沒有就全部市值型，高股息你沒有個3、50張以上根本沒感覺」、「就優先考慮第三種吧，對保守型比較友好一些，可以考慮佈局一些美股，目前CPI PPI开出来都不错，又在推AI鬆綁，近年應該是很有機會，川普的不確定性也會創造一些買點進場，美股想要保守一點就VOO吧，集中一些可以考慮QQQ」。

還有人說「現金流也是騙騙韭菜的說法，投資就是追求報酬，所以選1，頂多再考慮投資全世界或其他國家」、「高股息就都騙韭菜的，All In市值型的就好，套牢的話，市值吹也不會補給妳」、「終極解答：VT+BNDW、VTI+VXUS+BNDW，高股息不推薦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。