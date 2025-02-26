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00663L也要分割！網卻嘆「不如全零股交易」 他許願006208跟進

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50（0050）宣布啟動台灣首起ETF分割，ETF中第二高價的國泰臺灣加權正2（00663L）也跟進。聯合報資料照片
元大台灣50（0050）宣布啟動台灣首起ETF分割，ETF中第二高價的國泰臺灣加權正2（00663L）也跟進。聯合報資料照片

元大台灣50（0050）宣布啟動台灣首起ETF分割，ETF中第二高價的國泰臺灣加權正2（00663L）也跟進，國泰投信昨（24）日公告擬將分割，預定4月21日召開受益人會議討論分割案。但有人質疑該標的量小，分割幫助不大，主管機關不如開放全零股交易，另有人許願「2025拆股元年，希望006208跟進啊」。

國泰臺灣加權正2的初始發行價為20元，以最新淨值225.17元來看，預估執行分割作業為「一拆11」，每股淨值降至約20元上下，相當於每張只要2萬元；元大台灣50的初始發行價為36.98元，以目前淨值195.84元來看，預估執行分割作業為「一拆五」。目前上市的ETF中，第一高價的ETF是元大台灣50正2(00631L)，昨收246.95元。

一名網友轉貼新聞至PTT引發熱議，其他人紛紛留言「去年高股息etf，今年大分割etf」、「到底拆三小，買0股有什麼問題？」、「量一直沒人氣，分割後可能會刺激一些買氣，也算是不錯」。

也有人質疑「目前股東人數176人 還能起舞嗎」、「覺得拆到50元左右比較合適，回20有點太低了」、「沒量還是不要買」、「之前有想買這檔的零股但是根本沒量」、「台股制度再不改，一堆奇奇怪怪的交易方式什麼零股、整張拆股的」、「廢到笑，這樣下市更快」、「搞多久了還搞不出全零股交易，看看這政府的效率」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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