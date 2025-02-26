0050啟動分割⋯他心癢想跳槽：1拆5有香！網1原因勸別換

元大台灣50（0050）宣布將啟動股票分割計畫，市場盛傳已久的分割傳聞終於落實，並預計於四月進行股東投票。消息一出，許多小資投資人紛紛關注此事，部分投資人開始思考是否應該調整投資策略。有網友在PTT發文表示，過去因006208（富邦台50）單價較低且內扣費用相對較低，因此選擇定期定額小額投資，如今看到0050分割後股價親民，內扣費用也調降，因此考慮是否應該賣掉006208並轉買0050。

0050此次的分割計畫為1拆5，若最終表決通過，0050的價格將大幅降低，讓更多投資人能夠更容易入手。此外，元大投信亦宣布調降內扣費用，使得0050在市場上的吸引力進一步提升。由於0050與006208的成分股幾乎相同，兩者的績效表現長期來看並無太大差異，因此是否更換持股成為投資人關注的焦點。

在PTT討論區，一名網友發文表示，自己過去選擇006208是因為單價較低、內扣費用較少，並且透過國泰證券進行每月小額定期定額投資，手續費僅1元，長期下來相對划算。然而，看到0050分割後價格將降低，加上自己過年期間刮刮樂小有斬獲，因此萌生了將006208出清、改買0050的念頭。不過，他也擔心換股成本可能影響整體報酬，因此猶豫是否應該繼續持有006208，並將新資金投入0050。

該話題引發網友熱烈討論，不少人認為006208與0050成分股相同，變更投資標的不會有太大差異，反而可能因交易成本（手續費與證交稅）降低長期報酬。部分網友建議，既然已經持有006208，不必急著賣出，改為未來的新資金投入0050即可。

但也有人認為，既然元大0050已經動作，富邦006208可能也會跟進分割或調降內扣費用，因此觀望一段時間再做決定較為穩妥。此外，部分網友則調侃發文者應該再去買刮刮樂，或是認為此類ETF長期投資不應該頻繁更換，避免無謂的摩擦成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。