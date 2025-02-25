0050、00895、00882、00682U、鋼鐵股將因川普關稅戰上漲？小童分析「進場時機」

隨著美國總統川普不斷寄出關稅的重拳，現階段的投資重點該怎麼分析？在關稅戰的情況之下，哪些ETF會是重點觀察名單？

首先來統整一下川普在這段時間釋出了哪些貿易戰的消息：

第一、預計對加拿大課徵10的石油能源關稅、25%進口商品關稅，不過目前這個部份暫緩、沒有實施。 第二、預計對墨西哥課徵25%進口商品關稅，打擊非法移民流入邊境的安全問題，但因為雙方達成協議，所以這個政策也是暫緩。

川普看似瘋狂，喜歡出一些讓人意想不到的牌，但其實是為了溝通、為了讓美國保持強大的地位、實現美國製造而出的談判手法。

而以目前來看，美國真正有計劃開始實施關稅的是中國，不過也有傳聞兩國有打算通話協商，所以還有很大的談判空間。

加上中國近幾年來已經降低了很多跟美國之間的貿易，轉往加強自己國家的發展與東南亞之間的往來，所以這一項政策對中國的影響反而非常小。

尤其如果之後協商成功，對於中港股市而言也算是一種利空出盡。

在操作上，可以回頭留意00882，尤其以價量分析來看，在目前的位置是已經盤整了近半年，過程中也出現了一次轉勢後力守前低，在階段重點可以留意13元的轉勢價位有沒有辦法站穩，如果有就會考慮加碼。

其他的像是鋼鐵、鋁、半導體，鋼鐵跟鋁計劃在3月4日開始課徵25%的關稅，但為什麼反而認為有機會成為台股鋼鐵股的利多？

原因就是台灣目前鋼鋁出口到美國的關稅本來就是25%，如果能確定這個25%不是往上疊加變成50%，在全球統一變成25%的情況之下，等於競爭壓力變小。

如果真的是不幸往上疊加變成50%，其實也就跟其他國家維持原來的差距。

這也是為什麼可以看到中鋼在回到前低支撐之後，就開始易漲難跌，在2月13日這天出現了帶量的轉勢，走出「特殊形態第一招」。

半導體的部份，川普真的會對台灣晶片課徵100%的關稅？

現實應該不太可能，更多的應該是希望台廠可以赴美設廠，實現更多的美國製造。

所以重點還是在於雙方的協議，既然已經知道底線是100%關稅，就代表最差的結果已經出來了。

後續還是有很大的機率會走利空出盡，畢竟如果美國對台灣那麼狠，也不會希望強大的技術轉往去跟中國合作。

市值型ETF例如0050，或之前分享過的幾檔電動車ETF，都可以透過中途的拉回尋找轉勢，期待之後長多的發展。

川普的重點是在於落實美國製造，希望更多的資金可以回流到美國，更多的資金回流，就有助於美元之後的走強。

所以00682U跟部份的美債也會是後續觀察的名單，尤其00682U之後如果能回踩到下方橘色密集成交的關鍵區域，並且同時出現轉勢的話，就會是進場的時機。

美債的部份，現階段也還是處在關鍵區域持續遊走，在出現第一個特殊形態第一招的轉勢往上拉抬之後，現在發展的是特殊形態第二招的拉回。

拉回的話記得就一樣耐心等待新一波的轉勢成形。

另外如果是有配息需求的話，現階段的債券ETF也是非常值得考慮的選擇。

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