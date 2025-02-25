快訊

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

星二代外役監審核弊端再起 女星易淑寬遭檢廉約談

聽新聞
0:00 / 0:00

0050、00895、00882、00682U、鋼鐵股將因川普關稅戰上漲？小童分析「進場時機」

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

隨著美國總統川普不斷寄出關稅的重拳，現階段的投資重點該怎麼分析？在關稅戰的情況之下，哪些ETF會是重點觀察名單？

首先來統整一下川普在這段時間釋出了哪些貿易戰的消息：

第一、預計對加拿大課徵10的石油能源關稅、25%進口商品關稅，不過目前這個部份暫緩、沒有實施。

第二、預計對墨西哥課徵25%進口商品關稅，打擊非法移民流入邊境的安全問題，但因為雙方達成協議，所以這個政策也是暫緩。

川普看似瘋狂，喜歡出一些讓人意想不到的牌，但其實是為了溝通、為了讓美國保持強大的地位、實現美國製造而出的談判手法。

而以目前來看，美國真正有計劃開始實施關稅的是中國，不過也有傳聞兩國有打算通話協商，所以還有很大的談判空間。

加上中國近幾年來已經降低了很多跟美國之間的貿易，轉往加強自己國家的發展與東南亞之間的往來，所以這一項政策對中國的影響反而非常小。

尤其如果之後協商成功，對於中港股市而言也算是一種利空出盡。

在操作上，可以回頭留意00882，尤其以價量分析來看，在目前的位置是已經盤整了近半年，過程中也出現了一次轉勢後力守前低，在階段重點可以留意13元的轉勢價位有沒有辦法站穩，如果有就會考慮加碼。

其他的像是鋼鐵、鋁、半導體，鋼鐵跟鋁計劃在3月4日開始課徵25%的關稅，但為什麼反而認為有機會成為台股鋼鐵股的利多？

原因就是台灣目前鋼鋁出口到美國的關稅本來就是25%，如果能確定這個25%不是往上疊加變成50%，在全球統一變成25%的情況之下，等於競爭壓力變小。

如果真的是不幸往上疊加變成50%，其實也就跟其他國家維持原來的差距。

這也是為什麼可以看到中鋼在回到前低支撐之後，就開始易漲難跌，在2月13日這天出現了帶量的轉勢，走出「特殊形態第一招」。

半導體的部份，川普真的會對台灣晶片課徵100%的關稅？

現實應該不太可能，更多的應該是希望台廠可以赴美設廠，實現更多的美國製造。

所以重點還是在於雙方的協議，既然已經知道底線是100%關稅，就代表最差的結果已經出來了。

後續還是有很大的機率會走利空出盡，畢竟如果美國對台灣那麼狠，也不會希望強大的技術轉往去跟中國合作。

市值型ETF例如0050，或之前分享過的幾檔電動車ETF，都可以透過中途的拉回尋找轉勢，期待之後長多的發展。

川普的重點是在於落實美國製造，希望更多的資金可以回流到美國，更多的資金回流，就有助於美元之後的走強。

所以00682U跟部份的美債也會是後續觀察的名單，尤其00682U之後如果能回踩到下方橘色密集成交的關鍵區域，並且同時出現轉勢的話，就會是進場的時機。

美債的部份，現階段也還是處在關鍵區域持續遊走，在出現第一個特殊形態第一招的轉勢往上拉抬之後，現在發展的是特殊形態第二招的拉回。

拉回的話記得就一樣耐心等待新一波的轉勢成形。

另外如果是有配息需求的話，現階段的債券ETF也是非常值得考慮的選擇。

◎本文內容已獲小童 x Happy Trading Life授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00882中信中國高股息 00895富邦未來車 2002中鋼

小童 x Happy Trading Life

追蹤

延伸閱讀

等房價跌了再買？專家搖頭「是陷阱」：好價格等不到、要用談的

大樓使用天然氣比較危險？火險怎麼投保？達人曝住宅防災2要點：小心電力超載

0050分割像「買一送一」？現在買超划算？達人搖頭：披薩切8片跟6片一樣

大力加碼00757！大盤疲軟、川普關稅政策...利空太多？直雲：下殺就快撿便宜

相關新聞

美股短線震盪現買點 大市值ETF成布局首選

標普500指數19日創下新高後，21日因最新出爐的經濟數據轉而大跌1.73%。主要由於密西根大學2月消費者信心指數進一步...

0050、00895、00882、00682U、鋼鐵股將因川普關稅戰上漲？小童分析「進場時機」

隨著美國總統川普不斷寄出關稅的重拳，現階段的投資重點該怎麼分析？在關稅戰的情況之下，哪些ETF會是重點觀察名單？

選009802更會漲能打敗0050？小童「不業配」說實話：其實沒什麼好比

討論度也非常高的009802。它有機會打敗0050成為新一代的國民ETF嗎？

「0050降價又分割」該換股了？網勸等等 預言：006208會跟進

元大投信旗下的0050在18日報告其資產規模達到4656億元，朝著5000億元的目標邁進。為了降低投資人入手門檻，元大投信於1月23日大幅調降0050的費用率，並啟動分割計畫。PTT網友熱議，投資市值型ETF該選0050或006208。有人預言，「006208一定會跟進分隔」，所以投資人其實不要忙著更換標的。

國人買ETF獨鍾台股 他分析美國全世界最強「何不買S&P500就好？」

ETF投資正夯，其追蹤的股票市場指數也可以選擇特定的區域，例如台灣、美國、中國、印度、日本等，…

股神巴菲特加碼日本五大商社 這檔 ETF 逆勢大漲漲幅居冠

「股神」巴菲特說還要繼續敲進，日本五大商社股價應聲飆漲，台股多檔海外ETF也同受激勵，00955中信日本商社25日開高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。