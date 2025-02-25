選009802更會漲能打敗0050？小童「不業配」說實話：其實沒什麼好比

嗨大家好，我是小童

要來跟大家分享的是近期被敲碗詢問，討論度也非常高的009802。它有機會打敗0050成為新一代的國民ETF嗎？

不是業配！基本資料分享...

這集並不是業配，會非常客觀地把所有關於009802的優缺點都分析出來，讓大家可以沒有疑慮地放心觀看。

基本上，目前新發行的ETF幾乎都離不開以下三點：

1.低價發行 2.平準金 3.配息

009802除擁有10元低價親民價格，讓投資人能夠輕易地布局之外，還擁有平準金和季配息的設置，讓投資人在長期投資的路上可以抱得更加安穩！

在經理費和管理費的部分，猜市值要突破200億應該是輕而易舉的。因此，先以最優惠的成本來看：

經理費：大約是0.15% 管理費：則是0.03%

這個成本其實跟前陣子主打低費率的富邦台灣50（006208）是一樣的。

但有競爭就會有進步，0050過往被比下去的經理費和管理費，也終於在 1/24 生效，改成級距費率累進制。

也就是說，以目前的4,000多億規模來看，大約是可以將經理費下調到0.1%；如果再突破5000億 的話，則是可以再下調到0.08%。真的可以說，元大投信他們是豁出去，鐵了心要搶佔市場！

0050調降經理費管理費...

所以以目前來看，其實0050的成本又變得相對具有競爭優勢，尤其他們之後又有機會分割，讓股價變得更便宜，刺激流動性，這根本是不打算讓006208或其他新上市的市值型ETF有任何的喘息空間。

009802與0050的不同！

但有古人的借鏡就會有所謂的創新，0050畢竟還是主打在市值前50大的ETF，而今天的主角009802則是在這個基礎上，加上了動能的設計。

那什麼是動能的設計？也就是它會從市值前200大的企業中，去挑選近一季稅後純益大於0、Beta值大於0以及Alpha值適當的股票來作為母體，最後再透過產業比例配置來挑選出各產業Alpha值相對高的50 檔股票來作為最後的成份股。

到底什麼是Alpha呢？

簡單來說，大家可以把它想成是超額報酬，也就是這檔股票到底有沒有機會打敗大盤。如果大於0並且是該產業最高的，那009802才會把它視為是值得投資的。

因此，009802的重點其實就三個：

1.低波動 2.追動能 3.低成本

所以它在選股邏輯上，其實是比 0050 更靈活地掌握超額報酬的趨勢，有機會在分散風險的同時抓到當下新的起漲族群。

尤其這部分，我們透過成份股的參考來看，其實最高的佔比是聯發科，不過只佔整體投資組合的將近20%，有別於0050的台積電（2330）將近60%，幾乎可以說是天壤之別。這更直接看出了持股分配和風險分散的差異。

在產業分布上，0050 的金融保險佔比10%，對比009802的22%，又可以看出兩者在核心和衛星配置上的不同。

因此，在這邊我個人其實是蠻喜歡009802的選股邏輯。雖然我自己認為在動能這塊應該可以再多增加一些量化或價量的策略，來增加整體投資組合的效益，但畢竟ETF還是屬於被動化指數投資。而009802 在收取低成本的情況之下，又願意選擇創新、選擇突破，在原有0050的基礎上增加一些超額報酬的因子。所以以這樣的CP值而言，我自己認為算非常值得讚許了。

透過他們給的回測資料來看，其實從 2008 年初到 2024 年初，整體的績效是驚人的，來到 1,238%，幾乎是同期大盤的 3 倍。因此這又更可以看出 Alpha 值是有其存在的意義與必要性。

009802、0050怎麼選？

我會認為你可以先佈局好一定的0050，先追求一些穩定的部位，之後再轉往009802追求一些動能的配置。我認為這樣的搭配不僅可以在原有高市值的投資組合下長期持續成長，也能因為動能的注入而讓投資績效更靈活，更有機會快速成長。

總之，我自己認為這一類的市值型ETF如果硬要挑，其實沒什麼好比的。因為老實說，差距並不會到什麼2倍、3倍那麼大。與其我們一直不斷地在雞蛋裡挑骨頭，硬要找到一檔最好的才開始布局，那還倒不如現在立刻就馬上開始投資。

因為其實投資有一件非常重要的事情，那就是 時間。時間除了選擇進出場點（像我平常分享的價量分析）之外，另一個重點就是複利所帶來的成長。這個複利不只是可以套用在長期投資上，連短期交易的資金效益其實也跟複利息息相關。因為你越早開始拿獲利滾入，那你所累積的資金量也才能越大。

所以這也是為什麼希望大家可以多多開始接觸、開始學習的原因。就是因為複利的威力只有當你願意提早開始並且持續用獲利滾入，它才能真正展現出它的價值。因此與其我們花太多的時間糾結應該要選哪一檔，說真的還不如馬上開始，並且紀律地執行，在合理的區間持續佈局。我認為這才是你能拉開與他人績效最大的關鍵。

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