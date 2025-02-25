國人買ETF獨鍾台股 他分析美國全世界最強「何不買S&P500就好？」

ETF投資正夯，其追蹤的股票市場指數也可以選擇特定的區域，例如台灣、美國、中國、印度、日本等，有網友就好奇看了很多人的ETF配置，感覺有的人投資組合很複雜，為什麼不買S&P500的ETF就好？

原po在PTT海外投資版發文表示，美股他只有買S&P 500的ETF，例如：SPY（SPDR標普500指數ETF）、VOO（Vanguard標普500指數ETF）這種，原因很簡單，因為美國是全世界最強國家，而且會持續打壓未來有可能會贏他們的國家。

原po補充，巴菲特也說過，未來他打算請家人把他90%遺產買S&P500，「投資能贏他的人應該不多吧？打不贏就加入即可，為什麼大家不買S&P500的ETF就好？」

文章底下有人留言指出，「美國也曾失落過，要抱得更安穩，還有VT/VWRA，裡面也包含S&P 500」、「還有一種選擇是買URTH（iShares MSCI全球ETF），買成熟國家的，美歐日加澳這種的，然後新興市場就挑重點，印度+台灣應該就很夠了」、「因為配置愈多感覺愈專業呀」。

其他人則認為「本金要夠多」、「因為很多人嫌S&P500賺太慢,」、「慢吧，像烏龜在爬，所以我是配置VOO 80% + SCHG （Schwab美國大型成長股ETF）20%，讓整體資產在牛市中加速些」、「每個人風險偏好不同」、「跨國也怕有不少變數吧」、「要全買美國不是問題，問題在你的心態能不能死守抱住」、「買VOO之類會有不必要的匯率風險」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。