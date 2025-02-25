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股神巴菲特加碼日本五大商社 這檔 ETF 逆勢大漲漲幅居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

「股神」巴菲特說還要繼續敲進，日本五大商社股價應聲飆漲，台股多檔海外ETF也同受激勵，00955中信日本商社25日開高，盤中大漲近5%，漲幅居冠，漲幅第二大則是富邦日本正2（00640L）。

巴菲特在上周末的致波克夏股東信中表示，將加碼投資日本五大商社，激勵三菱商事、丸紅等日本商社的股價25日在東京股市逆勢大漲，三菱商事早盤中飆漲8.7%，丸紅也上漲超過7%，伊藤忠商事和住友商事上漲逾6%，三井物產也漲4%。

波克夏在2020年時宣布要開始投資日本五大商社，巴菲特在致股東信中表示，波克夏原本同意對日本五大商社的持股比率控制在10%以下；現在持股逼近上限，而這些商社公司已同意「適度」放寬持股上限。

巴菲特稱讚日本商社有在適當時機提高股票配息、買回庫藏股，且提供給高階主管的薪酬也不像美國同業那麼多，他在信中對股東說，「經過一段時間後，你將可能看到波克夏對五大商社的持股都有所增加」，「我們對五大商社的持股是非常長期的，同時我們致力於支持他們的董事會」。

在巴菲特買進日本商社股票後，激勵五大商社的股價表現優於日經225指數，現在再喊加碼，除了五大商社股價也應聲飆漲，也帶動台股日本相關的海外ETF表現，中信商社日本以9.32元開高後一度拉升至9.44元，盤中上漲4.89%，漲幅領先所有ETF。

根據中國信託投信官網，中信日本商社的投資組合表彰高度參與日本商社及批發產業股票，基金以追蹤「NYSE FactSet日本商社及批發指數」績效表現為投資組合管理之目標，該指數由50檔日本掛牌成分證券組成，入選成分股以貿易與經銷相關公司，其營收來源以貿易、批發、經銷等營運業務為主，投資組合表彰高度參與日本商社及批發產業股票。

中信日本商社選股邏輯納入市值要求及流動性條件，「NYSE FactSet日本商社及批發指數」要求證券市值達50億日幣以上，並於過去3個月的日均成交值達5,000萬日圓以上。

若以跟上巴菲特投資腳步來看，中信日本商社25日成為市場關注的焦點，盤中逆勢上漲；以漲幅來看，第二大漲幅為富邦日本正2，盤中上漲逾2%，另外，日本相關的ETF中，野村日本動能高息、中信日經高股息、富邦日本等漲幅也都逾1%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00955中信日本商社 巴菲特

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