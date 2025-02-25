00944波動比大多數高股息ETF都還要低！股添樂：也沒有配息縮水毛病

＊原文發文時間為2月24日

高股息ETF 00944的觀察

我在2024年5月9日買進第一張00944，成交在15.01，當天是它的掛牌日。買這檔ETF主要帶有一點實驗性質，也順便驗證一下自己的眼光行不行。

經過291天後，今天又回到15.01了，如果算上配息，獲利差不多4%。

這個數字到底是好是壞？

如果跟大盤比，那確實不好，因為去年以來主要漲台積電，同期大盤漲了17%，差距還不小。

不過如果跟同樣是高股息ETF相比，結果會如何捏？

這裡我挑了主流的00878、00713、00915來做對比，從00944掛牌第一天起算截至上周五含息報酬表現為：

1.00878：8.77% 2.00713：4.6% 3.00944：3.46% 4.00915：3.28%

00944這輪表現排第3，算不上突出。不過考量到這檔ETF掛牌第1個月就調整成分股，本來掛牌買的股票擺不到半個月就換了新的成分股。

舊的成分股可能早就跟著高股息之亂漲了一大波，募集剛好買在最高點，加上調整期間的成本，使得00944掛牌當月幾乎沒有表現。

如果從6月第1個交易日起算，結果就完全不同了。因為這批成分股是依據最新的規則條件選出來的股票，差一個月，績效也跟著洗牌：

1.00878：4.5% 2.00944：3.67% 3.00713：2.97% 4.00915：0.71%

雖然掛牌還不到1年，不過從這些數字就可以看到它其實不會輸給主流的高股息ETF。

另外如果從累積震幅的角度觀察，00944也是4檔裡面最低的一檔。說明它的波動比大多數高股息ETF都還要低，也沒有配息縮水的毛病。

起碼就目前為止的表現，我覺得它的確可以算是被大多數高股息存股族忽略的潛力新星，當然我還會持續觀察下去，也許願合庫證券趕緊把00944設成可定期定額的標的，不然我是很想把它加入到我娘定期定額的組合裡。

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