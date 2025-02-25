26檔台股 ETF 逆勢上漲 00946漲幅居冠、00919逆勢填息

受美股震盪影響，台股24日下跌164.94 點跌幅 0.7%，收在 23,565.31點。不過，統計66檔台股ETF中共有26檔逆勢上揚，除了4檔反1台股ETF上漲外，另包括00946群益科技高息成長、00919群益台灣精選高息在內22檔台股原型ETF也抗跌上漲；其中00946單日逆勢上漲1.04%表現最抗跌，00919更完成第七次填息。

統計00946近一周漲幅達3.42%，表現最出色；00919不但逆勢完成第七次填息，盤中最高衝達24.04元，最後以24.02元收盤，成交量高達6.5萬張，價量齊揚顯示出高人氣的交投熱絡。

ETF理財達人表示，無畏大盤大跌，台股ETF受益人數第三大的00919群益台灣精選高息ETF完成填息，讓參與第七次配息的逾105萬投資人息利雙收都賺錢。觀察00919追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。

ETF理財達人指出，00919將在3月進行第8次配息，觀察其前7次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72元，可看出00919穩定階梯式向上的配息政策。00919配息金額維持新高，市場原本尚有疑慮是否能填息，如今填息，也讓投資人對下周公布的第8次配息數字期待能持續配高息、持續填息。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，想在震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

謝明志認為，短線金融市場變數仍多，國際地緣政治風險與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，資產配置方面，高評價的科技股在關稅灰犀牛效應，強化選股不選市為重心，低基期且具寡占優勢公司是考量的重中之重，方向仍是新產品/新應用/新管理階層。

洪祥益指出，展望後市，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，如何找到喝到AI 老瓶的新酒是重點，另外低基期與具寡占優勢個股更是著墨重點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。