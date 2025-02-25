ETF 投資選擇再升級 主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 推出

隨著金管會開放證券投資信託事業發行主動式ETF及被動式多資產ETF，投資人將有更多元的投資商品選擇，有助提升資產配置的靈活性。目前已有多家業者刻正規劃相關產品，未來也有機會於櫃買中心掛牌，目前櫃買中心共計有100檔ETF掛牌交易，其中債券ETF資產規模已突破新台幣3兆元，持續位居亞洲第一，主動式ETF及多資產ETF的推出將有助我國ETF市場的持續蓬勃發展。

主動式ETF的中文名稱為主動式交易所交易基金，證券簡稱前二字固定為「主動」，目前開放股票主動式ETF及債券主動式ETF兩種，股票主動式ETF證券代碼第六碼固定為A、債券主動式ETF則為D。不同於被動式ETF以追蹤指數為主，主動式ETF由基金經理人根據投資策略與市場變化，靈活調整投資組合，力求超越市場表現，其特色包括：

專業操作，主動選股：由專業基金經理人根據市場趨勢與研究分析，積極配置資產。

每日揭露持股(債)資訊：投信公司每日於公司網站揭露全部投資組合內容，確保資訊透明，投資人可即時掌握基金運作狀況。

交易便利：與現行被動式ETF相同，投資人可透過集中市場即時買賣、進行定期定額投資，也可透過參與證券商向投信公司進行申贖。

主動式ETF的管理方式不同於被動式ETF，投資人須注意相關風險，由於主動式ETF的績效表現取決於基金經理人，因此會有較高的操作風險，此外，主動式ETF需要主動管理，亦可能產生較高的管理費及交易成本。

被動式多資產ETF則屬於被動式ETF，其中文名稱為「指數股票型基金」，但與傳統股票ETF或債券ETF不同，被動式多資產ETF持有資產同時包含股票及債券，並以固定比例或依指標條件調整權重，是提供投資人一站式的資產配置工具，其證券簡稱前二字固定為「平衡」，證券代碼第六碼為T，被動式多資產ETF優勢包括：

股債平衡，降低波動：透過股債搭配，達到資產分散，降低單一市場風險。

長期投資利器：適合穩健型投資人，追求穩定收益與資本增值。

交易簡單，降低調整成本：有股債配置需求的投資人無需自行調整股債比率，由ETF自動完成。

被動式多資產ETF雖屬於被動式ETF，但股債市場仍會受到經濟環境影響，使價格波動，此外，不同的被動式多資產ETF因其股債配置方式及比例不同，故也存在風險差異，投資人應考量自身的風險承受度，選擇合適的投資商品。

櫃買中心提醒投資人，主動式ETF及被動式多資產ETF雖可提供更多樣投資選擇，但無論是希望透過主動選股尋求更高報酬，或是想透過股債配置達到穩健成長的投資人，在購買任何ETF商品前，均需詳閱公開說明書，充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並根據自身的財務目標與風險承受度選擇商品；在購買ETF商品後，也應持續關注市場變化及注意ETF市價與淨值之折溢價情形。為利投資人了解主動式ETF及被動式多資產ETF之制度與商品特色，櫃買中心已在官網建立相關專頁介紹及懶人包，提供投資人快速了解新型ETF商品的管道。更多ETF相關資訊，投資人可透過《櫃買中心網站》(www.tpex.org.tw)及《ETF訊息中心》(https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/)查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。