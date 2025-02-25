009803買進市值型ETF就能跟著市場成長！詹璇依：很適合所有的人

身為財經主持人，替客戶巡迴主持投資說明會是我的日常，很樂見在2025年初，有多檔的市值性ETF，即將誕生跟大家見面，也見證從五位數的代碼到六位數。

市值型ETF是我一直認為，很適合所有的人，來參與市場的一個入場券或敲門磚。

這檔009803他的亮點之處，在於他主動首創的「市值成長型」，也就是說他不只要追求的是市值夠大，而是在乎他的成長性還有動能，也就是圖片裡的五大因子

這些多因子 ，用三句話來說就是「過去市值大、現在動能強、未來成長佳。」

進化版市值型概念我覺得這是蠻好的，因為他更可以站在投資人的角度，還有透過這樣的編制，可以真的選到有持續獲利能力，也就是幫自己打造穩穩護城河的這樣的個股，所以不只可以挑到很強的資通訊產業，其實當中也有包含，我們台灣的很多標竿企業或是隱形冠軍！

蠻多人好奇009803跟009802的差異跟比較 ，從我目前的研究直觀來看，009802目前公布的20大持股沒有台積電（2330），最大成份股為聯發科（權重19.4％），富邦方面的說法為，根據指數回測過去10年期間，前8年選股都有台積電，而「動能因子」篩選下，近一次換股期間台積電已在相對高點，換算漲幅空間可能不如其他企業而剔除，但不代表未來不會回歸成份股之中。

而009803，目前電子股占比為74.5％，其中半導體占42.9％，其實就是緊抓著盤面上的AI主旋律，跟台灣資通訊強項。

這兩者很像當年的00922跟00923，募集時間相似，之後這兩檔績效表現也都不俗，所以關鍵還是在指數規則編制的邏輯，雖然同樣有動能因子；但搭配不同篩選機制，成分股還是具差異，其實這對投資人都是好事。

也代表台灣經濟跟企業獲利都是在成長的軌道上，投資人只需要買進市值型ETF，就可以跟著市場成長，當台灣一流企業的股東，何樂而不為？

◎本文內容已獲 財經主播/主持人 詹璇依 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。