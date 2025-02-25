009802誰適合買？KN先生：可自買20％台積電（2330）搭配
最近將開賣的..富邦旗艦50（009802）甚麼樣的人適合買？先看看這檔ETF的概念
編制邏輯
1.篩選台股上市櫃1840家公司
2.從中挑選市值前200大並符合流動性
3.經過制定的ALPHA與BETA的波動度篩選
4.依照動能分數調整權重
經篩選後選出50檔成分股
009802的前十大成分股及其持股權重如下：
聯發科（19.40%）
富邦金（7.37%）
台達電（6.09%）
華碩（5.31%）
國泰金（4.86%）
長榮（4.62%）
玉山金（4.40%）
日月光投控（3.73%）
嘉澤（2.88%）
統一（2.83%）
在產業分布方面，009802主要投資於電子業（56.74%）、金融保險業（22.50%）和航運業（6.27%）。值得注意的是，台積電並未列入目前的成分股。這是因為指數編制時，除了考量市值外，還會根據波動度、Beta值、Alpha值等指標進行篩選。若個股在這些指標上未達標，即使市值龐大也可能不被納入。未來，若台積電符合相關指標，仍有機會被納入成分股。
重點觀察：
沒有台積電
比傳統市值型ETF分散
電子股仍然比例很高
強調核心與衛星配置、核心穩健低波、衛星攻擊與動能趨勢
季配息，發行價10元
甚麼樣的人適合買
1.想比市值型分散一點、又能兼顧動能攻擊
2.想比市值型配息多一點，但總報酬率有沒有更高不一定
3.不知道該買哪一種ETF的人這檔算攻守平衡
注意事項
核心與衛星配置跟我的觀念很像，但是電子股將近一半，標榜的低波動在空頭來臨時也（不一定低波動）喔。
如果喜歡買ETF的人可考慮這檔再加20%台積電自行搭配，或像我一樣擬定一個多空配置戰略，009802算是攻守各半，可當配置的一環
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