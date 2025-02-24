00919 完成第七次填息

受美股震盪影響，台股昨（24）日下跌164.94點，跌幅 0.7%，收在23,565.31點。66檔台股ETF中，共有26檔逆勢上揚，除了4檔反1台股ETF上漲外，另有22檔台股原型ETF也抗跌上漲。

22檔收漲的台股原型ETF中，群益台灣精選高息（00919）昨日完成第七次填息，收盤上漲0.92%，成交量爆出6.5萬張，呈現量價俱揚。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，想在震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼。短線金融市場變數仍多，國際地緣政治風險與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，若盤勢有回檔則可採取逢低買進策略。

這檔基金在產業配置上與傳統市值型指數也有些不同之處，且本指數採股利率加權方式，與傳統市值型指數採市值加權不同，故當配發高股息之股票漲幅落後大型權值股時，表現會不如傳統市值型指數，反之亦然。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF經理人林怡君分析表示，據統計，台灣高股息報酬指數的風險報酬比為0.89，反而低於加權報酬指數的0.96，代表波動度降低，但長期報酬相對不足，若投資結合股價動能與股息篩選的「強勢高息股」ETF，臺灣趨勢動能高股息指數年化波動度降至13.9%，風險報酬比達1.49，優於加權報酬指數0.96。

高評價的科技股在關稅灰犀牛效應，強化選股不選市為重心，低基期且具寡占優勢公司是考量的重中之重，方向仍是新產品／新應用／新管理階層；對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，低基期與具寡占優勢個股更是著墨重點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。