台股ETF分割 再添一檔

元大台灣50（0050）宣布啟動台灣首起ETF分割，ETF中第二高價的國泰臺灣加權正2（00663L）也跟進，國泰投信昨（24）日公告擬將分割，預定4月21日召開受益人會議討論分割案。

台股近年在眾利多發酵下表現亮眼，在全球股市中名列前茅，也讓台股相關ETF價格水漲船高，尤其成立時間久以及槓桿型，更是讓小資族感嘆難入手一張。而市值型ETF分割，將有助降低投資難度。

首波ETF分割潮

國泰臺灣加權正2將在4月21日召開受益人大會，元大台灣50在4月24日。若分割議案通過，這兩檔ETF將以受益人會議當日的基金淨值為基準，採回到發行價以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整，受益人持有的總市值並不會改變。

國泰臺灣加權正2的初始發行價為20元，以最新淨值225.17元來看，預估執行分割作業為「一拆11」，每股淨值降至約20元上下，相當於每張只要2萬元；元大台灣50的初始發行價為36.98元，以目前淨值195.84元來看，預估執行分割作業為「一拆五」。目前上市的ETF中，第一高價的ETF是元大台灣50正2(00631L)，昨收246.95元。

台股市場投資人多數習慣以一張為單位進行交易，雖然現行有零股可以交易，但零股市場的撮合時間需待5秒撮合、流動性較低、且通常零股價格高於一張價格，所以單張價格過高會降低投資人的進場意願，當股價降低，將讓小額投資人也能以低門檻方式參與投資，有助於吸引更多投資人交易，進而提升流動性，也能促使價差縮小，使投資人能以更好的價格交易，有助投資人權益提升。

國泰臺灣加權正2自2016年7月14日正式掛牌至今，主要追蹤台灣加權二倍槓桿效果，以做多台股期貨為主要交易，ETF淨值自然相應呈現加速上漲趨勢，起初發行價20元，購入一張僅需2萬元，如今股價成長逾十倍，投資人若想買一張，價格則約22.47萬餘元。

國泰臺灣加權正2經理人蘇鼎宇表示，台股加權指數只要單日成長5%，對應國泰臺灣加權正2漲幅就是10%，積極型投資人可運用槓桿型ETF放大效益，但提醒槓桿產品波動較大，不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為目標之投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。