全球股票型ETF 有看頭

近一周整體股票型ETF獲得253.6億美元資金淨流入，美國、歐洲、日本分別獲138.6億、46.0億、5.5億美元資金淨流入，東歐也有小幅資金流入，但中國、亞洲、拉美等市場分別流出30.2億、16.0億、1.2億美元資金。

儘管俄烏戰爭有望停火，但多項利空仍打壓美股，包含聯準會官員談話普遍偏鷹、沃爾瑪財測傳警報、美景氣調查數據不佳等，皆加劇市場疑慮，致股跌債漲。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普開啟關稅戰，時間點主要落在3月至4月初，未來一個多月將是關鍵時刻，預期在關稅政策明朗前市場欠缺方向，建議以美國平衡型基金及債券型基金為核心，度過波動期。

目前看來關稅是川普政府的談判手段之一，目的是希望解決非法移民、毒品及貿易失衡等問題，並實現美國再次偉大目標，若對手國願與川普政府在特定議題進行談判、達成協議並執行，最終將有望免於高關稅，但談判過程中的不確定性將增添市場波動，基本情境並不預期會爆發全球貿易戰。

而在全球景氣有望維持穩健增長下，股市策略建議多路並進，長線趨勢看好創新科技及公用事業產業，積極者可留意大中華股市及俄烏停火受惠標的（歐股、東歐及新興市場）操作機會，近期遭逢調節而承壓的美國小型股及印度股市基本面無虞，建議採取加碼定期定額扣款金額或頻率的方式累積部位，靜待烏雲散去。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人徐力高（Nicholas Chui）認為，中國經濟前景雖充滿挑戰、經濟成長不太可能迅速反彈，但成長動能觸底的明顯跡象將受到市場歡迎，部分中國企業的基本面依然強勁且股價已處於超賣水準，值得留意的是，中國仍有新的成長動力可以取代傳統領域，包含交通運輸電氣化與其供應鏈成長、先進科技硬體的進口替代與綠色能源解決方案，以及城市化與消費升級等長期結構性趨勢。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，美國經濟仍保有韌性，最新公布企業財報多數公司獲利表現仍優於市場預期，中長期而言對於美股表現仍不看淡，惟短期在市場情緒仍相對謹慎下，建議穩健型投資者，透過多元產業配置，以平衡投資組合波動。產業方面，包括金融、工業、科技（軟體）等仍可關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。