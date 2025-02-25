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00940每股配0.03元挨酸！他笑稱「買1千張月領3萬」爽退休

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00940。記者林伯東／攝影
網友討論00940。記者林伯東／攝影

元大台灣價值高息（00940）近日宣布第9次配息，每股配發0.03元，這已是連續第三個月維持此配息水準，其年化配息率約為3.75%。元大投信表示，此次除息日為3月11日，最後買進日為3月10日，預計配息款將於4月1日入帳。

00940自2024年4月1日掛牌上市，以10元申購價創下首檔紀錄，當時規模曾達1752億元，目前規模約為1474億元。從2024年7月開始，ETF首次配息時每股派發0.05元，此後連續四次配息，至2024年11月與12月均調整為每股0.04元，到了2025年1月配息則降至每股0.03元，創下新低，並延續至今。

一名網友PTT發文狠酸，00940配息0.03元、一張30元，1000張月領3萬元，「81萬股民爽翻天」，他笑稱「現在買1000張不用1000萬，買了月配3萬直接退休」。

其他人留言「30塊歐印，我都不知道怎麼輸」、「下個月20塊」、「一直破發一直爽」、「買30張，每天只要貼5元就能買手搖杯」、「別說了看看00929，貴兩倍多20塊」、「這幾乎比美債還低」、「這邊能買1000張的應該不少，能買1萬張的就不容易了」、「羨慕，買100張就可以月領3000，可以吃一頓大餐」、「10元上車的應該還在虧，早點跑吧」、「鄉民沒台灣價值」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 ETF PTT

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