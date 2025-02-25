「0050降價又分割」該換股了？網勸等等 預言：006208會跟進

元大投信旗下的0050在18日報告其資產規模達到4656億元，朝著5000億元的目標邁進。為了降低投資人入手門檻，元大投信於1月23日大幅調降0050的費用率，並啟動分割計畫。PTT網友熱議，投資市值型ETF該選0050或006208。有人預言，「006208一定會跟進分隔」，所以投資人其實不要忙著更換標的。

ETF成為時下最熱門的理財產品之一，根據投信投顧公會及期信基金資訊公告平台，統計至2024年底，台灣整體ETF規模逾6.4兆，續創新高，位居亞洲第三，僅次於日本、中國，位居亞洲領頭羊地位。2024年底ETF發行公司為17家（含兩家外商），總檔數274檔，2024年全年增加2.5兆，較2023年底增幅達65%，占整體共同基金比重達67%。

日前有網友分析，即使0050調降費用仍會選擇投資006208的原因，包括006208的總績效報酬較優、兩者總費用率差異不多、換股隱形成本、006208可能跟進調降費用等。另一名網友轉貼新聞文章至PTT並表示，無論短期漲跌，長期來看0050一定會上漲，加上0050調降費用又啟動分割，目前看來006208可能凶多吉少。

其他人留言「這篇有講跟沒講一樣」、「寫這爛新聞不如別寫，列出四點幹話」、「分割要多付出行政成本，不知道會不會反應在淨值上」。有人認為「基本上006208一定會跟進分割不然別混了，所以不用換」、「分割資金湧入只是幫006208抬轎啊，成分股都一樣」、「富邦投信趕快跟上，好不容易市占上升了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。