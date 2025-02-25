0050+00713報酬輸全壓前者？內行人搖頭曝「組合優勢在這」

元大台灣50（0050）不僅是國內第一檔ETF（指數型股票基金），也是首檔市值突破4000億元大關的ETF，日前其調降手續費又啟動分割而引發話題。PTT網友好奇，「若是投資配置為0050加上00713的績效是否會輸給All in 0050？」其他人則認為，雖然0050與00713組合的報酬率可能會略差於全買0050，但是可降低風險及波動性，各有利弊。

一名網友在PTT發文表示，不少人鼓吹All in 0050的觀點，也有人建議定期定額全買0050，可以抗住台股波動，但也有人認為不應全壓0050，才可以達到避險的目的。原PO好奇，若是定期定額配置改為七成0050、三成00713，是不是總報酬仍會輸給百分百全壓0050的投資策略。

其他人留言「是可以這樣配的，總報酬可能會小輸，但風險跟波動降低，光看總報酬是不足以判斷投資組合的好壞的」、「00713去年下半年本來不OK，今年目前贏大盤」、「空頭的時候都是一起跌，跌多跌少罷了」、「就是要看能不能扛住跌幅，能扛的話0050會優於00713」。

但也有人說「00713是用來開槓桿用的，沒有開槓0050就好」、「有1億在去買債就好」、「00713去年被臭一年，你確定你要買」、「股災後我努力買了兩次713，分別30上下，00713的幅度真的不如正二，所以都賣了拿來做正二波段」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。