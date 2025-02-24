三類ETF受益人數同增 主題型ETF吸目光

受關稅戰利空鈍化，以及外資回補台股因素影響，上周台股反彈2.5%，且債市相對持穩，加上投資人仍對美國科技股抱持高度信心，台灣ETF受益人數持續增加。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數續創新高，其中仍以市值型ETF受益人數增加最多。

海外ETF方面，由於上周五（21日）美股重挫前，那斯達克指數仍在2萬點上方，顯示投資人依舊看好美國科技股長線走勢，以追蹤Nasdaq 100指數及追蹤S&P 500指數的海外ETF較受投資人青睞，而偏重科技股的主題型ETF也有不少投資人買進，激勵海外ETF受益人數周增2,550人。

在債券ETF方面，由於多數投資人仍對美國經濟後市展望樂觀，偏向買進收益率較高的非投等債以及投等債，至於在美國公債方面則偏好利率敏感度較低的短天期公債ETF，也反映在受益人數的增長。反而是長天期美債ETF，由於投資人對於美國聯準會快速降息已不抱期望，近期買氣出現下滑。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，美國上周公布2月服務業PMI意外萎縮，加上密西根大學公布的消費者信心指數顯著下降，顯示市場憂心川普關稅政策不確定性和對於經濟放緩的擔憂，導致上周五美股重挫。不過，24日亞股表現相對平穩，台積電（2330）雖然跌逾1%，但台股盤中跌幅小於台積電，且包含重電、製鞋等傳產類股，以及部份的電子股甚至逆勢走揚，顯示資金處於健康的輪動局勢。

輝達（NVIDIA）也將於本周公布財報，市場關切其對未來晶片供應與需求的展望。若仍優於預期，則有望化解部分投資人對未來經濟前景的憂慮。若國際終端市場對先進製程、高效能運算、車用電子等需求繼續升溫，相關投資動能可望延續。與AI及半導體相關之題材性族群仍是市場主流，但投資人也可將眼光放至烏俄戰後基建相關、以及獲利展望佳的傳產類股，透過半導體ETF以及布局產業相對廣的高股息ETF，掌握資金輪動下的投資機會。

債券ETF方面，中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，近期債券殖利率回跌，美國財長貝森特日前表示，川普政府關注的是導致10年期公債殖利率走低的政策舉措，因為這將影響抵押貸款、長期投資動能，而非聯準會是否會降息的問題。對此市場預期，美國政府很可能調降補充槓桿比率（Supplementary Leverage Ratio, SLR），如此一來可望進一步增加公債市場流動性，同時可能提高銀行對美國公債的需求，進一步壓低公債殖利率，有利債市後市表現，投資人可逢低布局長天期美債與投等債ETF。

至於海外ETF方面，除美股相關的主題型ETF仍吸引投資人目光外，日前媒體報導，巴菲特透過旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）發表年度股東信，重申股市投資仍以美國為重，但有意增持日本五大商社股份，凸顯其對日本經濟後市仍看好。中國信託投信建議，投資人可以考慮買進以日本五大商社為主要成分股的ETF，掌握日本經濟成長的投資契機。

此外，今年以來ETF績效前十名都由陸港股ETF包辦。中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，大陸官方推出「三穩」方針，意即穩房市、股市與內需，希望透過寬鬆的貨幣政策與擴大財政支出，強化內需來提振經濟。觀察近期除陸股外，中國大陸房地產市場亦釋出正面訊號，包含二線城市的新房價格是自2023年6月以來首次出現月增。在中國大陸政府全力作多下，預期科技、高股息與內需消費產業，仍是陸港股未來的投資主軸，陸港股ETF可逢回布局。 ETF受益人數周變化。（資料來源：集保結算所，中國信託投信整理)

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