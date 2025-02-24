2025股市震盪難免 配置009802主打動能策略提高勝率

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經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
AI趨勢方興未艾。（路透）
AI趨勢方興未艾。（路透）

上周五由於美國公布密西根大學消費者信心指數2月分數值降至64.7，月減近10%，降幅超出預期、2月分美國服務業採購經理人指數（PMI）跌入收縮區間，為兩年來首次、美國1月分成屋銷售量下降至408萬套，跌幅超出預期。三項數據公布後，市場對於美國經濟增長動能減弱，導致避險情緒升溫，美國公債收益率上周五大幅下跌，美股也出現拋售。

但在此同時，輝達執行長黃仁勳首次針對DeepSeek的影響發表談話，他認為看似DeepSeek減少了算力依賴，然而AI發展仍需強大算力。DeepSeek僅在AI模型的預訓練方面取得了進展，但後期的推理訓練仍然至關重要，並且需要大量資源。推理模型是極其計算密集型的，具備強大的計算能力，模型才能高效地完成推理任務。但與之前那種預訓練和推理階段計算資源分配大致各占一半的情況不同，現在會變成預訓練占5%，推理階段占95%。卓越的基礎設施將至關重要。

輝達將於2月26日美股盤後發布第4季度財報，預計將對市場反應做出更詳細的回應。券商摩根士丹利預計該公司季度收入為410億美元，略低於市場預期的420億美元，整體而言，在輝達增幅基期已墊高下，市場普遍預計營收增長率將放緩至73%。

總結來說，富邦投信認為，短線的經濟數據震盪不影響進入AI時代的腳步。隨著技術的進步，將有更大的機會推出真正市場期待的殺手級AI應用軟體，AI趨勢方興未艾，一日股市的漲跌並不足以撼動此一發展趨勢，如黃仁勳所言，AI發展卓越的基礎建設仍至為關鍵，台股企業扮演著全球AI硬體與應用發展及相關供應鏈的要角，在這波大趨勢下絕對無法缺席，但隨著大盤指數攀高，以及經濟成長數字將因基期墊高而出現雖仍成長但增幅放緩的狀況，2025年股市呈現震盪走勢在所難免，與其在紛紛擾擾的市況中殺進殺出，顧此失彼，富邦投信建議投資人配置適當的投資工具，將可提高勝率，24日起正式募集的富邦旗艦50（009802）主打的動能策略，即是提供投資人降低選股及擇時困難的首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009802富邦旗艦50

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