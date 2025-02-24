富邦旗艦動能 009802今日開始募集

美國上周五（21日）公布密歇根大學消費者信心指數2月數值降至64.7，MoM下降近10%，降幅超出預期、2月美國服務業採購經理人指數（PMI）跌入收縮區間，為兩年來首次、美國1月成屋銷售量下降至408萬套，跌幅超出預期。三項數據公布後，市場對於美國經濟增長動能減弱，導致避險情緒升溫，美國國債收益率上周五大幅下跌，美股也出現拋售。

但在此同時，黃仁勳首次針對Deepseek的影響發表談話，他認為看似Deepseek減少算力依賴，然而AI發展仍需強大算力。DeepSeek僅在AI模型的預訓練方面取得進展，但後期的推理訓練仍然至關重要，並且需要大量資源。推理模型是極其計算密集型的，具備強大的計算能力，模型才能高效地完成推理任務。但與之前那種預訓練和推理階段計算資源分配大致各占一半的情況不同，現在會變成預訓練占5%，推理階段占95%。卓越的基礎設施將至關重要。

NVIDIA將於2月26日美股盤後發布第4季度財報，預計將對市場反應做出更詳細的回應。券商摩根士丹利預計該公司季度收入為410億美元，略低於市場預期的420億美元，整體而言，在NVIDIA增幅基期已墊高下，市場普遍預計營收增長率將放緩至73%。

富邦投信認為，短線的經濟數據震盪不影響進入AI時代的腳步。隨著技術的進步，將有更大的機會推出真正市場期待的殺手級AI應用軟體，AI 趨勢方興未艾，一日股市的漲跌並不足以撼動此一發展趨勢。如黃仁勳所言，AI發展卓越的基礎建設仍至為關鍵，台股企業扮演著全球AI硬體與應用發展及相關供應鏈的要角，在這波大趨勢下絕對無法缺席，但隨著大盤指數攀高，以及經濟成長數字將因基期墊高而出現雖仍成長但增幅放緩的狀況，2025年股市呈現震盪走勢在所難免，與其在紛紛擾擾的市況中殺進殺出，顧此失彼，富邦投信建議投資人配置適當的投資工具，將可提高勝率，可考慮24日起正式募集的24日起正式募集主打動能策略的富邦旗艦動能50ETF（009802）。

台股主要指數表現。現資料來源：富邦金控

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