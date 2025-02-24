105萬投資人息利雙收笑呵呵 這檔ETF今日填息

無畏24日大盤挫低，台股ETF受益人數第三大的群益台灣精選高息ETF（00919），早盤以23.77元開出，隨即穩定上揚23.97元完成盤中填息，也讓參與第七次填息的逾105萬投資人息利雙收都賺錢。市場法人表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

法人表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。

00919追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。00919第七次配息，每單位配息金額0.72元維持新高，市場原本尚有疑慮是否能填息，如今填息，投資人更期待往後持續配高息且填息。

ETF理財達人表示，台股高股息ETF越來越受存股投資人青睞，投資人一定都不希望賺股息、賠價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。每年12月換股時也會根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。

以最近一次換股名單來看，00919新增營建、航運等傳產類股，這波換股操作也逢高獲利了結漲多且配息衰退的電子成分股，以增添未來配息動能；此外，轉向加碼股價合理而配息率較高的傳產業，提高整體投資組合領息，強化配息的穩固來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。