00757短中長期績效何止優異還大勝0050！棒棒：漲幅很不可思議

在台美股市場中，最不能忽略的ETF之一就是統一FANG+（00757）其短中長期的績效不僅優異，還直接屌打0050。

眼看著它在短短兩年之間，股價從3開頭漲至破100元，這真的讓小資族可以選擇擋翻身嗎？有何風險呢？

隨川普上任後，今年在春節農曆過年後，我新布局了一檔海外型ETF，準備來實戰看看，那就是00757，採取的策略就是定期定額。

為什麼會選這檔呢？其實很簡單，講白一點就是想暴利，想加速長期投資的資金累積效益。

我注意這檔已經很久了，當時股價是5開頭，經過研究，覺得漲幅很不可思議，發行價才20元。

截至2023年，股價從3開頭漲到5開頭，2024年再漲到7開頭，如今2025年已經破百...截止到2月21號收盤，股價來到了107.95元。 每一次去看股價都覺得是高點，但很神奇的是沒有最高，只有更高，太不可思議。

若去年的股市表現，高股息ETF退位，改由績效亮眼的市值型ETF掛帥。以台股代表0050來說，不僅表現亮眼，還打敗美股版的0050，但00757更厲害，績效比0050多11%。若有採取定息定額的人，近三年的績效可以有100%。

00757是一檔海外型的美股ETF，成分股都是美股。於2018年12月4號掛牌上市，追蹤NYSE FANG+ INDEX，直接投資於最具未來性、成長性及話題性的美國上市科技股，當前有10檔成分股。

一年會調整4次成分股，並採取不配息的方式。

對於不熟悉美股的人，尖牙指數FANG是指五間著名的美國科技公司的股票，分別是Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet，加上蘋果。

NYSE是美國紐約證交所的代號，推出了NYSE FANG+ INDEX，選股邏輯為10檔高交易量的大型成長股，每支股票佔10%，偏重於科技與非必需消費的美國企業。

成分股包括...

00757績效比較

接著來比較績效，分別有單筆投入的績效以及定期定額的績效。

單筆投入

00757上市時20元，若在2019年才進場，累積不賣，6年下來爆賺500%以上，真的好驚人。

定期定額6年下來不去管漲跌，截至2024年底，報酬有182.3%，也是蠻高的。

各類型的ETF比對

大盤：國內型0050，海外型00646

科技型：國內型0052，海外型00662

集中型：國內型無代表，海外型00757

近兩年的績效以00757表現最好，尤其是2023年報酬快破百。不過在2022年股災年，00757是跌最慘的那位。

累積績效

以2019年為起點，持有6年報酬最好的依舊是00757，竟然有505.1%。第二名則是0052，累積報酬達406.32%。

定期定額績效分析

若從2019年1月1號開始每月定期定額，經過6年可發現，00757績效達182.3%。0052績效也破百，來到140.53%。

需要注意的是，這邊呈現的是要堅持長期持有。若碰到2022年股災年，報酬將過去兩年的心血回吐。

結論

雖然00757成份股漲，但直接買美股個股的風險會比一籃子個股的ETF高。00757是目前台股市場上唯一一直只有10檔成份股的ETF，距六年的多空市場循環考驗。

00757是目前台股市場上唯一一支只有10檔成分股的ETF，2018年掛牌上市，成分等權又純粹，具多空市場循環考驗。

川普上任後，每天都有不同的新把戲表演，他的政策一定是優先扶植美國產業，讓資金回流美國，美股勢必受惠。

00757沒有漲跌幅限制且波動大，風險較高，比台股市場更容易大漲大跌，相對也帶來極高的超額報酬。早上更可依據昨晚美股收盤表現，來決定是否加碼，個人已定期定額中，之後會將實戰結果分享給大家。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。