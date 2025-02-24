政策、題材、資金面兼具 A股市值型 ETF 卡位行情爆發

自去年下半年來，中國大陸股市題材連出，無論是官方祭出的一連串財政與貨幣刺激措施，或是令全球驚嘆的DeepSeek模型問世，引爆AI新商機，及官方引導增量資金入市等，都吸引市場目光聚焦於A股市場投資機會，外資機構如摩根士丹利、高盛對中國大陸看法也轉趨樂觀，在政策面、題材面與資金面皆備之下，激勵中國大陸股市表現，近一月滬深兩市分別上漲近3.89%與6.79%，成分股多為科技含量較高且具成長動能的中小企業100指數更上漲逾8.25%，表現最為強勁。

財富管理專家表示，中國大陸市場歷經過去一段時間的低迷，在官方政策陸續發酵引導經濟與股市回歸正軌，以及AI技術的突破，也讓市場重新評估中國大陸股市吸引力，在資金回補下，股市也自去年底波段低位緩步走揚，連帶投信發行之中國大陸股票相關ETF表現齊步上揚。

財富管理專家指出，以具有市場整體代表性的A股市值型ETF來看，近一月全數繳出正報酬佳績，尤以布局中小型股為主的ETF表現最俏，其中00643群益深証中小近一月累積漲幅為9.13%，漲勢第一。

群益深証中小（00643）ETF經理人洪祥益表示，從資金動能來看，中國大陸政府於1月下旬發布「推動中長期資金入市」實施方案，主要希望透過公募基金、保險、養老基金等資金入市，進而扮演穩定大盤角色，國際資金布局中國大陸的態度也趨於熱絡，投資產業多為新科技領域，機構調查也顯示中國大陸未來3年外商直接投資信心已由2023年的第7位躍升至第3位，可見中國大陸科技創新能力仍受國際關注，目前全球基金仍多低配中國大陸資產，這意味著中國大陸股市仍具資金回補與評價修復空間，後市表現值得留意。

洪祥益進一步指出，3月初中國大陸兩會將登場，若兩會期間有提出更多積極的經濟刺激措施，並強調對新興產業如新科技、新消費的支持，這將為中國大陸市場注入更多信心，預料將成為下一輪經濟增長的催化劑，建議投資人可透過A股市值ETF來掌握投資契機。

洪祥益表示，在ETF選擇上，中小企業100指數成分企業正多聚焦在AI人工智慧、新能源、電動車等中國大陸政府大力推動與扶植的產業，可說是同時搭上產業政策與全球科技大勢兼具的順風車，加上低利率環境有利中小企業壓低借貸成本、刺激產業發展，資金也可望由大型股朝向更具爆發力的中小型企業輪動，投資人不妨以中小板相關ETF來布局參與。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。