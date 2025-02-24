00935台版QQQ、00971美股科技龍頭一檔包！莎莉：這檔又稱科技版0050

一個公司有效成長的前提，是持續把「研發」納入公司的重要預算之中，且不斷地推陳出新在整體市場上有差異化優勢。

AI就是個在市場上明顯應用，利用AI來優化生產流程提高效率，特斯拉2024年股價爆發式成長有目共睹，蘋果每年推出新iPhone，台積電是代工市場領頭羊，以成長171%的輝達來說研發費用就佔67%。

和莎莉一樣喜歡投資ETF朋友，不妨和我一起認識兩檔ETF標的，把研發創新檔次集合堪稱台版QQQ。

野村美國創新研發龍頭（00971）

00971的成分股真的有料，美國科技龍頭幾乎被網羅其中，輝達2024年漲幅171%，博通也成長110%左右，可以很明顯看出，這些公司都相當重視研發費用的。受惠於AI 技術需求增加，讓這類企業的研發投資轉換為更高的長期成長潛力。不過高成長的波動大，市場回檔的跌幅，是我們要稍微注意的唷。

野村臺灣創新科技50（00935）

1.追蹤指數：臺灣創新科技50指數 2.資產規模：88億 3.內扣費用：0.435% 4.風險等級：RR5 5.配息頻率：半年配 6.前十大成分股：台積電 30.51%、聯發科 15.69%、台達電 6.67%、日月光投控 3.82%、聯電 3.69%、智邦 3.12%、聯詠 2.16%、緯創 2.11%、瑞昱 2.04%、國巨 1.88%

00935堪稱台版QQQ，聚焦台灣產業龍頭，涵蓋多元。00935是最符合「創新科技」概念的ETF，目前約有71.07%的聯發科、輝達概念股、台積電、蘋果概念股的佔比，掌握了這些引領科技潮流公司的機會。當然目前成立時間短，長期績效尚有觀察空間，讓我們一起期待未來的成長表現。

介紹完兩檔不錯標的，莎莉分享ETF重點整理，接下來的功課換你做，找到適合自己的標的，陪伴這些檔次成長，期待豐厚果實到來的那天。我是莎莉～陪你一起學習投資理財

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