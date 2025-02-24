快訊

3歲外孫遭酸民辱罵！徐乃麟暴怒提告 查出網友學校「找警察上門」

急診醫網上求助遭諷「小腦袋」！陳昭姿點名她 籲別成趕走醫護幫兇

每天吃一顆洋蔥補鈣防骨鬆？專家曝真正的高鈣食物是這些

00935台版QQQ、00971美股科技龍頭一檔包！莎莉：這檔又稱科技版0050

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

一個公司有效成長的前提，是持續把「研發」納入公司的重要預算之中，且不斷地推陳出新在整體市場上有差異化優勢。

AI就是個在市場上明顯應用，利用AI來優化生產流程提高效率，特斯拉2024年股價爆發式成長有目共睹，蘋果每年推出新iPhone，台積電是代工市場領頭羊，以成長171%的輝達來說研發費用就佔67%。

和莎莉一樣喜歡投資ETF朋友，不妨和我一起認識兩檔ETF標的，把研發創新檔次集合堪稱台版QQQ

野村美國創新研發龍頭（00971）

1.追蹤指數：彭博研發龍頭指數

2.資產規模：14億

3.內扣費用：0.75%

4.風險等級：RR4

5.配息頻率：年配息

6.前十大成分股：亞馬遜、字母、輝達、頻果、微軟、特斯拉、博通、網飛、Meta、禮來

00971的成分股真的有料，美國科技龍頭幾乎被網羅其中，輝達2024年漲幅171%，博通也成長110%左右，可以很明顯看出，這些公司都相當重視研發費用的。受惠於AI 技術需求增加，讓這類企業的研發投資轉換為更高的長期成長潛力。不過高成長的波動大，市場回檔的跌幅，是我們要稍微注意的唷。

野村臺灣創新科技50（00935）

1.追蹤指數：臺灣創新科技50指數

2.資產規模：88億

3.內扣費用：0.435%

4.風險等級：RR5

5.配息頻率：半年配

6.前十大成分股：台積電 30.51%、聯發科 15.69%、台達電 6.67%、日月光投控 3.82%、聯電 3.69%、智邦 3.12%、聯詠 2.16%、緯創 2.11%、瑞昱 2.04%、國巨 1.88%

00935堪稱台版QQQ，聚焦台灣產業龍頭，涵蓋多元。00935是最符合「創新科技」概念的ETF，目前約有71.07%的聯發科、輝達概念股、台積電、蘋果概念股的佔比，掌握了這些引領科技潮流公司的機會。當然目前成立時間短，長期績效尚有觀察空間，讓我們一起期待未來的成長表現。

介紹完兩檔不錯標的，莎莉分享ETF重點整理，接下來的功課換你做，找到適合自己的標的，陪伴這些檔次成長，期待豐厚果實到來的那天。我是莎莉～陪你一起學習投資理財

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00935野村臺灣新科技50 00971野村美國創新研發龍頭ETF QQQ 內扣費用 台積電

延伸閱讀

這時期買債幾乎可算「立足不敗之地」？股添樂：00970B殖利率4.5％以上分批續買

00919將配0.74元破紀錄新高？存股哥「具體三點」：不是亂講它有這個條件

投資高股息ETF每年股息60萬夠生活？專家：台灣年薪中位數僅50幾萬

去年除00878外其餘帳面皆負！小師傅：00919、00929、00713獲利陸續轉正

相關新聞

00935台版QQQ、00971美股科技龍頭一檔包！莎莉：這檔又稱科技版0050

00935堪稱台版QQQ，聚焦台灣產業龍頭，涵蓋多元。00935是最符合「創新科技」概念的ETF，目前約有71.07%的聯發科、輝達概念股、台積電、蘋果概念股的佔比，掌握了這些引領科技潮流公司的機會。

投資高股息ETF每年股息60萬夠生活？專家：台灣年薪中位數僅50幾萬

高息型ETF不過是報酬率稍差，又不是負報酬，怎麼會是錯的呢？0056的年化報酬率至少有6%，贏過定存利率和通膨，對於資產成長確實有正向助益。

鬆綁ETF單一個股最高30%的限制？狄驤：也算是0050、006208的利多

金管會宣布將鬆綁ETF單一個股最高30%的限制，目的是讓ETF更好的追蹤台股變化，減少追蹤誤差。

這時期買債幾乎可算「立足不敗之地」？股添樂：00970B殖利率4.5％以上分批續買

目前10年美債殖利率接近4.5%，我覺得這個時期買債幾乎可以算是立足於不敗之地了，怎麼說捏？

政策、題材、資金面兼具 A股市值型 ETF 卡位行情爆發

自去年下半年來，中國大陸股市題材連出，無論是官方祭出的一連串財政與貨幣刺激措施，或是令全球驚嘆的DeepSeek模型問世...

中國信託投信迎金蛇年開門喜 00941榮獲 AAM 最佳創新產品獎

中國信託投信自2018年進軍發行ETF領域以來，持續投入創新ETF產品開發，緊跟國內外市場趨勢，並不斷加大資源於產品創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。