投資高股息ETF每年股息60萬夠生活？專家：台灣年薪中位數僅50幾萬

當高息型ETF每年可以為您帶來50萬、60萬（甚至更多）現金股利時，任何的酸言酸語都將不攻自破，您的經驗也會成為一種理論，而且是經過親身試驗的理論。

年領50萬、60萬現金股利就能攻破所有酸言酸語、就能成為一種理論？年領50萬、60萬現金股利就能證明投資高息型ETF是正確的？60萬股利就足夠支應退休生活？

首先，對沒有原生家庭財務支援的一般中產階級而言，年領50萬、60萬現金股利至少要耗費20年、30年辛苦存股才有可能達成。

版主目前存股已逾10年，別說50萬股利，連40萬都還沒達成；要領到50萬、60萬現金股利，版主估計可能還要再8～10年。合計20年以上的存股經驗換來年領50萬、60萬現金股利，必須犧牲許多物質享受、必須承受市場波動、必須有不屈不撓的意志力，這些經驗難道不足以攻破酸言酸語？這些經驗難道不值得成為一種實證理論？如果是版主，更願意接收這種親身實踐的經驗理論。

其次，年領50萬、60萬現金股利就能證明投資高息型ETF是正確的？版主一貫的立場，沒有任何產品或投資方法能適用所有人，只要能獲利，只要能讓投資人堅定投資的就是好產品、好方法。很多人反對高息型ETF，理由是長期報酬率落後市值型。

但高息型ETF不過是報酬率稍差，又不是負報酬，怎麼會是錯的呢？0056的年化報酬率至少有6%，贏過定存利率和通膨，對於資產成長確實有正向助益。報酬率不該是評斷ETF的唯一標準，如果報酬率是評斷的唯一標準，那麼市面上報酬率贏過0050的ETF也不少，不就證明投資0050也是錯的？每年如果有50萬、60萬以上的現金股利入帳，或許不能證明投資高息型ETF是正確的，但至少不會是錯的。

最後，60萬股利就足夠支應退休生活？

退休前努力投資、退休後適度降低物質欲望，日子一定能過。版主認為，如果生活開心與否是建立在物質享樂之上，這樣的生活態度永遠無法帶來真正的快樂與平靜。快樂與平靜不假外求，應返求本心。內心富足，60萬股利綽綽有餘；內心貧窮，200萬股利也不夠用。

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