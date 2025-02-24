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00907及00958B 24日除息交易 21日為最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐投信公告永豐優息存股ETF（00907）及永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B）配息金額。中央社
永豐投信公告永豐優息存股ETF（00907）及永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B）配息金額。中央社

永豐投信公告永豐優息存股ETF（00907）及永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B）配息金額，24日進行除息，2月21日為最後買進日，並在3月20日發放配息。

美國近期公布1月消費者價格指數(CPI)較去年同期上升3.0%，超出市場預期的2.9%，相較2024年12月增加0.5%，高於市場預期的0.3%。數據顯示通膨仍然高於聯準會(Fed)的目標水準，市場擔憂頑固通膨可能會使聯準會延後降息，並在接下來的幾個月裡維持高利率政策。美國也公布生產者物價指數(PPI)年增 3.5%，高於市場預期的 3.2%，創下 2023 年 2 月以來新高；聯準會預告個人消費支出物價指數(PCE)數據表現溫和或下滑，例如醫療保健產品及機票價格大多呈現下滑趨勢，因此，市場對聯準會降息預期略有增加，帶動美股四大指數上漲。

永豐投信基金經理人林永祥表示，川普已經宣布的對等關稅調查及計畫，預計最快4月才會實施，暫時緩和市場緊張情緒；然而從基本面來看，美元及美債殖利率上漲、黃金價格下跌，暗示市場對聯準會在未來幾個月可能繼續鷹派立場的高利率政策。在川普關稅戰及全球經濟數據不確定性提升的情形下，為了分散波動風險，資金轉入去年盈餘破兆表現亮眼的金融業避險；全球貨櫃輪的長約價傳出漲幅可能逾六成，海運股成為盤面亮點。

台股上市公司2025年獲利預估將有機會維持雙位數成長，投資人可以逢低擇優布局。永豐優息存股ETF追蹤特選臺灣優選入息存股指數，只挑選近三年每股盈餘為正並且連續三年發放現金股利的賺錢企業。前10大成分股中超過一半是金融業，還有航空、海運等不同產業的獲利優等生，00907是台股目前唯一金融+傳產的ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00907永豐優息存股

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