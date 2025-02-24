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鬆綁ETF單一個股最高30%的限制？狄驤：也算是0050、006208的利多

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

台積電條款來了

金管會宣布將鬆綁ETF單一個股最高30%的限制，目的是讓ETF更好的追蹤台股變化，減少追蹤誤差。

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用白話說，目前台積電在台股的權重高達39%，一旦台股出現拉積行情，這些受到30%限制的 ETF就很難完全反應該行情。

相對的，0050等老牌ETF的台積電占比高達50%以上，主要是因為這些 ETF在該限制出現前就已上市，所以0050等老牌 ETF的表現往往會更好。

如今，金管會把該限制拔掉，可以讓各個ETF更公平的競爭。

換個角度思考，這也算是0050、006208的利多，因為有業者估算，現有29檔ETF持有台積電，平均持有占比約20%，如未來限制放寬，這些ETF往上調整台積電持有占比，有望為台積電帶來近300億元資金流入。

台積電被推高後，持有占比高的0050、006208自然能率先受惠，而大盤也有望進一步攻高，甚至吸引更多買氣，形成螺旋式上漲。

好壞都是一體兩面，上述狀況也意味著市場資金更集中在台積電，台積電權重也會變得更高，並讓台股波動擴大，這可能是未來投資人需要習慣的變化，並要考量到的風險。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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目前10年美債殖利率接近4.5%，我覺得這個時期買債幾乎可以算是立足於不敗之地了，怎麼說捏？

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