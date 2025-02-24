這時期買債幾乎可算「立足不敗之地」？股添樂：00970B殖利率4.5％以上分批續買

網友詢問，去年小額認購幾張10塊錢的00970B，本來沒抱太大期望，想不到首次配息數字還不錯（年化6.3%）。到底2025年該棄債美股，還是該繼續養債領息？

我相信債券投資人過去半年普遍心裡不好受，除了美債殖利率頻頻創高，導致帳面不美觀之外，時不時還要被冠上「債蛙」的封號。

不過我在去年底的影音曾經提過，聯準會利率區間4.25%~4.5%，債券殖利率突破4.5%幾乎等於幫聯準會自動緊縮，屬於過度反應。所以一旦債券殖利率躍過4.5%，反而應該站在偏多方的角度。

目前10年美債殖利率接近4.5%，我覺得這個時期買債幾乎可以算是立足於不敗之地了，怎麼說捏？畢竟要是殖利率維持高檔盤整，你就爽領息；要是反轉往下，那你得以賺價差；最壞要是不幸繼續往上竄，那股債一起崩。

看到這裡你可能有意見了，股添樂鬼扯什麼呢，股債一起崩算什麼「立足不敗之地」？

痾！我的意思是，真要發生了比如殖利率破5%的情況，股票可能崩更多。那就是「非常不爽」跟「輕微不爽」的差別，痛苦是比較出來的，這麼一來買債當然比較爽。

不過債不能亂買，那部影片也提到，這個時期要買債請認明投資級公司債，息高價穩定。買公債或是非投資級公司債，這是高高手再碰的，修行不夠肯定是要排隊當債蛙，別人領息你喊呱呱！

00970B屬於「純美國」+「20年期」+「BBB級」的投資級公司債組合，優點是殖利率會比較高一些，缺點是你別想在它身上賺個10%、20%。

所以結論，可衍生幾種做法：

1.債券殖利率4.5%以上分批續買 2.當作資金避風港，股市有較大修正後再轉進 3.新增部位提撥一定比例實行股債配置

當然了，如果你每個月只有1000或2000塊可以配置，依照你的心情喜好即可。

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