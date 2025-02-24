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富邦旗艦50 ETF 整體配置 貼近大盤

經濟日報／ 王奐敏

富邦台灣旗艦動能50 ETF（009802）的特色從名字就可以窺知一二，旗艦指的就是大型權值股，就如同市場中傳統的市值型ETF，如富邦台50（006208），產業主要聚焦在電子業，且電子權重普遍超過七成，整體配置也較貼近於大盤，成分股變動小，屬於被動等盤勢迎合。

動能指的是以動能為篩選主軸，如同市場中的動能因子型ETF，如富邦臺灣中小動能（00733），產業輪動普遍較大，能依照目前市場趨勢做配置，因此金融、傳產都可能成為最大占比。

此外，成分股調整靈活，變動快速，汰弱留強，使投組都能維持在高動能水平，屬於主動迎合盤勢。

富邦台灣旗艦動能50 ETF就是旗艦與動能的結合，能夠同時保有兩項特色，在不過度脫離大盤的結構之下，主動迎合盤勢，兼顧市值型的穩定性及動能型的爆發力。

從指數過往的回測數據來看，旗艦與動能的結合完美呈現在績效上。

統計2008年至2024年完整的17個年度，旗艦動能50指數平均含息總報酬達19.59%，大幅優於大盤的13.32%，平均夏普指標來到1.14，大幅優於大盤的0.78，而各年度的平均最大跌幅也僅15.35%，低於大盤的17.21%，展現優異的爆發力、投資效益及抗跌性，是一檔全方位都能兼顧的新市值型ETF。

儘管今年的市場維持正向看待，但在川普執政下的貿易關稅戰，及聯準會的降息腳步趨緩，都為市場增添不確定性，股市仍存在許多震盪風險，而能在震盪的市場中掌握上漲趨勢，才能成為今年最大贏家。

富邦台灣旗艦動能50 ETF除透過旗艦與動能的結合，達到跟漲抗跌的效益外，並採取季配息及平準金機制，同時擁有資本利得及股息收益，能為投資人提供雙利雙收的享受。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 富邦

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