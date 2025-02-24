富邦旗艦50 ETF 開募
投資市場前景展望樂觀，但短線仍難免震盪。富邦旗艦50 ETF（009802）今（24）日起募集繳款，是一檔結合大型股與動能因子的新一代市值型ETF，除擁有傳統市值型ETF的穩定性及低波動度外，也結合動能因子型ETF的爆發力，更能因應多變環境的金融市場。
今年隨人工智慧（AI）應用持續擴張、以及台廠獲利與接單動能逐步成長，整體展望樂觀，但短線仍有聯準會降息腳步降緩及川普關稅政策等雜音，可能為市場帶來震盪。
未來投資策略除追求長期增值外，也需兼顧穩定性及抗波動性，在市場震盪時提供下檔保護，在反彈時捕捉上漲契機，以建構更穩定的長期配置。
富邦旗艦50 ETF追蹤台灣旗艦動能50指數，鎖定上市上櫃中市值前200大標的，經由流動性、波動度及獲利能力篩選後，並依據alpha指標、波動度優化及產業平衡，挑選出50檔兼顧上漲潛力及動能延續性的個股。
富邦旗艦50 ETF擁有「追」、「快」、「顧」、「低」四大特色。
「追」趨勢 : 採取快速的類股輪動，不重壓特定產業，掌握當下市場趨勢，金融、傳產也能成為最大占比，下個AI不漏接。
「快」恢復：台灣旗艦動能50指數除追求高動能，還進行動能及波動度的再優化，能提升基金的上漲延續性及下檔保護，在市場面臨重挫時也能有更好的抗跌性及更快的恢復力，幫助投資人快速回血。
「顧」表現：統計台灣旗艦動能50指數從2008年到2024年間17年表現，不論平均含息總報酬、夏普指標、股票殖利率等都大幅優於加權指數，驗證該指數是經得起長期考驗。「低」門檻 : 以發行價僅10元的親民價格問世，讓更多投資人能進場參與，經理費最低也僅0.15%。
富邦投信投資策略師徐翊達指出，今年行情有很大機率進入多頭整理格局，與其在各種消息的影響下殺進殺出，不如持之以恆地使用動能策略，就可以降低選股及擇時的困難，值得投資人納入投資組合。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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