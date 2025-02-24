債券ETF 回神 績效向上

受川普政府政策影響，勞動市場與通膨不確定遽增，美國十年期公債利率一度攀升至4.78%，債券ETF今年來相對承壓。不過，著眼於美國初領失業金人數小幅增加至21.9萬人，加上股市震盪加劇，投資人轉向債券避險，帶動債券ETF近一周績效回神，普遍呈現上揚格局。

投信業者看好長天期債具較高收益與降息時具備更高資本利得機會的特質，並預期投資等級債中BBB級債券有更好收益機會，去年底陸續募集成立中長天期的BBB相關ETF，其中，台新特選IG債10+（00980B）、新光BBB投等債20+、統一ESG投等債15+等三檔BBB級債券ETF新秀將於3月迎來首次除息。其中，台新特選IG債10+ ETF目前價格仍在發行價之上，該檔債券ETF配置100%聚焦在信評BBB的債券，主要布局國家美國最高約八成。

台新投信表示，聯準會已開始討論放緩縮表，如放緩縮表有助於市場流動性，短線相關訊息均有助於債券止跌走揚。

不過，美國總統川普政策方向及節奏變化大，特別是在反覆變動的關稅議題上，進一步加劇金融市場的波動，因此控管投資風險將成為關鍵，投資人可以選擇較高債息的債券，尤其中長期債券相對有較高的收益表現，享有每月現金流入，回歸債券投資長線領息、資產配置的價值。

統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛指出，美股企業財報多優於預期，去年第4季企業獲利增幅可望創下2021年第4季以來新高。美國1月ISM製造業數據中，新訂單指數升至近三年來的最高水平，顯示企業業績展望樂觀。在聯準會放緩降息腳步、企業基本面保持強勁的背景下，建議投資人債券配置可首選投資等級公司債，一方面是對市場不確定性的低禦能力較佳，甚至可望吸引避險資金流入，另一方面可享有相對公債更高的債息收益，及可望受惠聯準會降息的資本利得空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。