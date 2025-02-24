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台股半導體ETF 搶眼

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股高檔震盪，投資人青睞台股ETF分散風險，其中以IC設計AI相關ETF最為搶眼。投信法人表示，隨AI伺服器、ASIC晶片、邊緣AI等關鍵技術發展，將帶動IC設計產業進入新一輪成長周期；台灣作為全球IC設計重鎮，擁有領先的製程技術與完整供應鏈，IC設計、半導體等相關ETF有望受惠。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊指出，繼DeepSeek為低成本AI算力門檻打開大門後， xAI也宣布將推出新一代引入「思維鏈」的AI聊天機器人Grok 3，其推理能力的大幅增強，讓模型能夠模擬人類認知過程般逐步處理複雜的查詢及任務，提升AI模型的應用價值。這意味著終端AI應用如AI PC、機器人及智慧設備等領域將迎來更大的發展空間，在AI模型及算力不斷進步的同時，也將擴大市場對高效能ASIC晶片的需求量。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯分析，DeepSeek加入大型語言模型陣營，AI晶片在東西方語言模型助力下，加速客製化AI晶片需求長期成長，讓AI半導體商機從雲端延伸到邊緣裝置，並在軟體應用端加速發展。

2025年AI消費性產品拉貨動能強勁，搭配中長期AI仍為大勢所趨，有助於像AI手機、AI PC終端換機潮出現、掀起更全面的AI機器人及AI自駕車時代到來，為台灣供應鏈帶來更多商機與訂單。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF IC設計

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