支持不需台積電（2330）上限30％規則！專家：12年了盼不到更接近全市場指數的ETF

以前就寫文章介過權重上限指數（Capped index），在台灣，因為證交所後來規定任何新成立ETF的指數，個股都不能超過30%，所以那些後來成立的，台積電可能會超過30%的策略型ETF，也都有這項規則。（早期的幾支不受影響）

最近時隔12年半之後（也就是006208在2012年成立之後），台股終於要再有一支純市值加權的ETF。也就是將開始募集的「聯邦台灣精彩50」，採用的就是有權重上限30%的台灣50指數（簡單說就是把台積電變成30%，剩下的權重分給其他股票）

也因此，最近政府開始討論30%的規定是否合理，是不是應該取消之類的。

雖然我也支持不需要這樣的規則，應該讓大家各自出不同的類型，但也覺得其實權重上限指數也沒這麼糟，其實美國、歐洲、加拿大政府也都有相關規定，發行的ETF也都需要遵守。（例如在美國追蹤MSCI台灣指數的EWT，台積電就只能25%上限）

以前我也寫過我心目中的指數化投資定義，我雖然沒很喜歡權重上限指數（會造成偏離整體市場的算術平均），但還是認為可以算是指數化投資。（市場報酬可能在每個人的想法定義不同）。覺得個股不要過高的投資人選擇它也很合理。

不過難得時隔12年，結果只是再出一個台灣50指數，實在沒有亮點…不能出一個更接近全市場指數的ETF嗎？

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