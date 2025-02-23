00919將配0.74元破紀錄新高？存股哥「具體三點」：不是亂講它有這個條件

00919即將公告今年第一季配息，我猜配息0.74破記錄！不是隨便亂講，因為我覺得它有這個條件配到0.74，具體有以下三點。

平準金充足

我在11/20預估上一季配息時猜0.66，當時收益平準金1.42、資本平準金6.92共8.32，最後配出0.72，沒受降息影響還平紀錄配出0.72，而上季除息參考價為23.25。

目前00919收益平準金1、資本平準金7.81共8.81，比上一季同期多了0.49，目前股價23.8，跟上一季同時期比差不了多少，股價差不多但平準金更多，要多拿一點出來配的條件是有的。

配息持續創新高

觀察00919過去7季配息可以發現，它都是越配越高，從0.54一路配到0.72，就算去年下半年高股息降息、股價疲弱，00919照樣配出破紀錄0.72，而且還連續配2季，以現在平準金更充足的情況下，繼續破紀錄有機會。

股價回穩

當然無論是配息、無論是平準金，最重要的還是要仰賴股價的成長，高股息族群從去年七月開始表現疲軟，但近一個月有明顯回穩的趨勢，相對抗跌、緩慢增長我認為是高股息最好的表現方式。

00919從1/13收盤價22.71到現在23.8也漲了1塊回來，目前站上半年線有轉強趨勢，股價回升也讓股息多了點配發空間，我自己是對這次配息抱持樂觀態度。

目前我持有00919共40張，均價24.24，帳面-$17,600(-1.82%)，但我存00919這一年來，就領了11萬股息，含息報酬早已超越帳損，當然股價距離歷史高點還有一段路要走，但就算短期表現不佳那又如何，長期持有、股息再投入才是讓你走得穩，走得長遠的關鍵所在。

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