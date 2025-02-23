聽新聞
0:00 / 0:00
00919將配0.74元破紀錄新高？存股哥「具體三點」：不是亂講它有這個條件
00919即將公告今年第一季配息，我猜配息0.74破記錄！不是隨便亂講，因為我覺得它有這個條件配到0.74，具體有以下三點。
平準金充足
我在11/20預估上一季配息時猜0.66，當時收益平準金1.42、資本平準金6.92共8.32，最後配出0.72，沒受降息影響還平紀錄配出0.72，而上季除息參考價為23.25。
目前00919收益平準金1、資本平準金7.81共8.81，比上一季同期多了0.49，目前股價23.8，跟上一季同時期比差不了多少，股價差不多但平準金更多，要多拿一點出來配的條件是有的。
配息持續創新高
觀察00919過去7季配息可以發現，它都是越配越高，從0.54一路配到0.72，就算去年下半年高股息降息、股價疲弱，00919照樣配出破紀錄0.72，而且還連續配2季，以現在平準金更充足的情況下，繼續破紀錄有機會。
股價回穩
當然無論是配息、無論是平準金，最重要的還是要仰賴股價的成長，高股息族群從去年七月開始表現疲軟，但近一個月有明顯回穩的趨勢，相對抗跌、緩慢增長我認為是高股息最好的表現方式。
00919從1/13收盤價22.71到現在23.8也漲了1塊回來，目前站上半年線有轉強趨勢，股價回升也讓股息多了點配發空間，我自己是對這次配息抱持樂觀態度。
目前我持有00919共40張，均價24.24，帳面-$17,600(-1.82%)，但我存00919這一年來，就領了11萬股息，含息報酬早已超越帳損，當然股價距離歷史高點還有一段路要走，但就算短期表現不佳那又如何，長期持有、股息再投入才是讓你走得穩，走得長遠的關鍵所在。
◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言