快訊

總統官邸烤肉趴6綠委未出席 賴清德談政局、川普但沒提罷免

獨／高雄爆警紀案！兩線一星巡官「蹺班泡酒店」處分曝 基層：不意外

經典賽／中華隊打線出爐！陳傑憲抽筋無礙打DH 林子偉輪休

聽新聞
0:00 / 0:00

00919將配0.74元破紀錄新高？存股哥「具體三點」：不是亂講它有這個條件

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

00919即將公告今年第一季配息，我猜配息0.74破記錄！不是隨便亂講，因為我覺得它有這個條件配到0.74，具體有以下三點。

平準金充足

我在11/20預估上一季配息時猜0.66，當時收益平準金1.42、資本平準金6.92共8.32，最後配出0.72，沒受降息影響還平紀錄配出0.72，而上季除息參考價為23.25。

目前00919收益平準金1、資本平準金7.81共8.81，比上一季同期多了0.49，目前股價23.8，跟上一季同時期比差不了多少，股價差不多但平準金更多，要多拿一點出來配的條件是有的。

配息持續創新高

觀察00919過去7季配息可以發現，它都是越配越高，從0.54一路配到0.72，就算去年下半年高股息降息、股價疲弱，00919照樣配出破紀錄0.72，而且還連續配2季，以現在平準金更充足的情況下，繼續破紀錄有機會。

股價回穩

當然無論是配息、無論是平準金，最重要的還是要仰賴股價的成長，高股息族群從去年七月開始表現疲軟，但近一個月有明顯回穩的趨勢，相對抗跌、緩慢增長我認為是高股息最好的表現方式。

00919從1/13收盤價22.71到現在23.8也漲了1塊回來，目前站上半年線有轉強趨勢，股價回升也讓股息多了點配發空間，我自己是對這次配息抱持樂觀態度。

目前我持有00919共40張，均價24.24，帳面-$17,600(-1.82%)，但我存00919這一年來，就領了11萬股息，含息報酬早已超越帳損，當然股價距離歷史高點還有一段路要走，但就算短期表現不佳那又如何，長期持有、股息再投入才是讓你走得穩，走得長遠的關鍵所在。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 價差 均價 報酬 季配息 收益平準金

延伸閱讀

009803、009802如何對抗老大哥0050及006208？專家：效仿台積電配息做法

0056與金融股誰更適合川普貿易戰的2025？專家：ETF擁有2優1劣

第一金、00878、00919、0056、00713…都跌10元質押還撐住！存股哥：追繳尚有近50％空間

去年除00878外其餘帳面皆負！小師傅：00919、00929、00713獲利陸續轉正

相關新聞

00919將配0.74元破紀錄新高？存股哥「具體三點」：不是亂講它有這個條件

00919即將公告今年第一季配息，我猜配息0.74破記錄！不是隨便亂講，因為我覺得它有這個條件配到0.74，具體有以下三點。

去年除00878外其餘帳面皆負！小師傅：00919、00929、00713獲利陸續轉正

在去年12月中，手上持股除了00878是正報酬外，其餘全部都是負報酬，但到了今年2月，高股息開始回神，帳面獲利陸續轉正。

金蛇年來ETF績效十強 陸港股包辦

金蛇年（2月3日）新春開紅盤以來15個交易日，ETF前十強都由陸港股包辦，前二強為富邦恒生國企正2（00665L）、中信...

0056與金融股誰更適合川普貿易戰的2025？專家：ETF擁有2優1劣

2025年，川普再度當選美國總統，貿易戰持續開打，全球供應鏈面臨更大的不確定性。此外，國際政治風險持續攀升，市場充滿動盪，許多投資人開始思考，在這樣的環境下，還適合長期投資嗎？如果還想要存股，金融股與元大高股息（0056）哪個才是更好的選擇？

第一金、00878、00919、0056、00713…都跌10元質押還撐住！存股哥：追繳尚有近50％空間

模擬的方式是，把目前質押的所有標的的股價全部砍10塊，沒錯就是直接砍10塊，來看看維持率會跌到哪裡，我想全部砍10塊這個幅度應該已經夠大條了，股災要跌到這個幅度也挺不容易的。

三檔新種ETF現蹤 ETF發行商數將上二字頭

ETF市場依舊火熱，新種ETF陸續現蹤，野村臺灣智慧優選主動式ETF、凱基美國Top股債平衡ETF、聯博投資等級債入息主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。